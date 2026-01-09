Во Львове продлили каникулы из-за морозов

Дети катаются на санках на заснеженном склоне. Фото Анастасии Смольенко для Львовского городского совета

Во Львове решили продлить зимние каникулы в школах. Причиной такого решения стало ухудшение погодных условий, в частности усиление морозов.

Об этом сообщил директор департамента образования и культуры Львовского городского совета Андрей Закалюк в комментарии журналистке Новини.LIVE Марте Байдаке в пятницу, 9 января.

Итак, из-за непогоды и ситуации с безопасностью во Львове продлят зимние каникулы для учащихся учреждений общего среднего образования во Львовской общине. Об этом решили на заседании комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, которую сегодня экстренно провели во Львовском городском совете.

В частности, как отметил Андрей Закалюк, школам во Львовской общине будут рекомендовать продлить каникулы на три дня — с понедельника, 12 января, по среду, 14 января, включительно.

Те учебные заведения, которые уже вышли на обучение, снова вернутся на каникулы. Такое решение будут рекомендовать и частным учебным заведениям.

По словам директора департамента образования и культуры Львовского городского совета, детские сады будут работать в режиме наполняемости групп, а учреждения внешкольного образования и художественные школы — без изменений.

Зато заведения профтехобразования самостоятельно будут решать свою форму обучения, в связи с тем, что студенты этих заведений сейчас проходят практику.

Директор департамента образования и культуры Львовского городского совета Андрей Закалюк. Фото: Львовский городской совет

Будут ли вводить во Львове дистанционное обучение

Директор департамента образования и культуры Львовского городского совета Андрей Закалюк отметил, что дистанционное обучение в этот период во Львове решили не вводить.

Решение приняли с учетом сразу нескольких факторов: сложных погодных условий, значительного количества снега и нагрузки на городской трафик, ведь многие родители ежедневно подвозят своих детей в школы.

"В ближайшие дни синоптики прогнозируют сильные морозы — даже до минус 17 градусов. В этих условиях добираться в школу сложно как для детей, так и для родителей. В то же время после среды температура повысится, и дети смогут безопасно вернуться к учебе", — отметил Закалюк.

Он добавил, что для города приоритетом остается безопасность детей, а срок и продолжительность второго семестра учебные заведения отрегулируют в соответствии с продолжительностью каникул.

Напомним, что недавно премьер Украины Юлия Свириденко говорила о том, что в украинских школах могут продлить каникулы.

Кроме того, ранее премьер предупреждала о перебоях со светом из-за ухудшения погодных условий в Украине.