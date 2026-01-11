Відео
Головна Львів Садовий зробив термінове звернення через погіршення погоди

Садовий зробив термінове звернення через погіршення погоди

Ua ru
Дата публікації: 11 січня 2026 22:46
Андрій Садовий звернувся до львів’ян через сильні снігопади
Мер Львова Андрій Садовий. Фото: кадр з відео

Міський голова Львова Андрій Садовий записав відеозвернення до мешканців міста на тлі погіршення погодних умов у регіоні. Мер, зокрема, закликав містян долучатися до прибирання снігу.

Відповідне звернення Андрій Садовий опублікував у Telegram у неділю, 11 січня.

Читайте також:

Садовий звернувся до львів'ян через погіршення погодних умов

Мер Львова зазначив, що не пригадує, коли востаннє були такі сильні снігопади

Він наголосив, що сніг падатиме всю ніч. А комунальні служби продовжують працювати без зупину. З огляду на це, Садовий закликав за можливості не користувати авто, та допомагати прибирати сніг.

"Я не пригадую, коли останній раз були такі снігопади. Щоб ви розуміли, і двірники, і працівники наших комунальних підприємств вже падають з ніг. Але роботу свою роблять.

Маю прохання. Завтра діти не йдуть до школи. Якщо, можливо, немає такої нагальної потреби, може, не виїжджайте. Бачите, ось такі машини припарковані й дуже важко прибирати.

І, щоб ви розуміли, завтра впродовж дня працівники всіх наших установ, в тому числі й ратуші, виходять і прибирають. Тож, якщо ви бачите, що хтось, можливо, там погано працює, можна підійти, долучитися, допомогти. Тому що це наше місто, попри все, маємо бути людьми. Бажаю всім добра", — сказав Садовий.

Нагадаємо, що сьогодні в Карпатах фіксували двометрові замети та сильні морози.

Укргідрометцентр прогнозує, що у понеділок, 12 січня, Україну накриють морози до -20 градусів.

Львів Андрій Садовий морози прогноз погоди погода в Україні снігопад
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
