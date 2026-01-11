Андрій Садовий звернувся до львів’ян через сильні снігопади

Садовий зробив термінове звернення через погіршення погоди
Міський голова Львова Андрій Садовий записав відеозвернення до мешканців міста на тлі погіршення погодних умов у регіоні. Мер, зокрема, закликав містян долучатися до прибирання снігу.
Відповідне звернення Андрій Садовий опублікував у Telegram у неділю, 11 січня.
Садовий звернувся до львів'ян через погіршення погодних умов
Мер Львова зазначив, що не пригадує, коли востаннє були такі сильні снігопади
Він наголосив, що сніг падатиме всю ніч. А комунальні служби продовжують працювати без зупину. З огляду на це, Садовий закликав за можливості не користувати авто, та допомагати прибирати сніг.
"Я не пригадую, коли останній раз були такі снігопади. Щоб ви розуміли, і двірники, і працівники наших комунальних підприємств вже падають з ніг. Але роботу свою роблять.
Маю прохання. Завтра діти не йдуть до школи. Якщо, можливо, немає такої нагальної потреби, може, не виїжджайте. Бачите, ось такі машини припарковані й дуже важко прибирати.
І, щоб ви розуміли, завтра впродовж дня працівники всіх наших установ, в тому числі й ратуші, виходять і прибирають. Тож, якщо ви бачите, що хтось, можливо, там погано працює, можна підійти, долучитися, допомогти. Тому що це наше місто, попри все, маємо бути людьми. Бажаю всім добра", — сказав Садовий.
Нагадаємо, що сьогодні в Карпатах фіксували двометрові замети та сильні морози.
Укргідрометцентр прогнозує, що у понеділок, 12 січня, Україну накриють морози до -20 градусів.
