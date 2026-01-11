Андрей Садовый обратился к львовянам из-за сильных снегопадов

Мэр Львова Андрей Садовый. Фото: кадр из видео

Городской председатель Львова Андрей Садовый записал видеообращение к жителям города на фоне ухудшения погодных условий в регионе. Мэр, в частности, призвал горожан присоединиться к уборке снега.

Соответствующее обращение Андрей Садовый опубликовал в Telegram в воскресенье, 11 января.

Мэр Львова отметил, что не помнит, когда в последний раз были такие сильные снегопады

Он отметил, что снег будет падать всю ночь. А коммунальные службы продолжают работать без остановки. Учитывая это, Садовый призвал по возможности не пользоваться авто, и помогать убирать снег.

"Я не помню, когда последний раз были такие снегопады. Чтобы вы понимали, и дворники, и работники наших коммунальных предприятий уже падают с ног. Но работу свою делают.

У меня есть просьба. Завтра дети не идут в школу. Если, возможно, нет такой насущной необходимости, может, не выезжайте. Видите, вот такие машины припаркованы и очень трудно убирать.

И, чтобы вы понимали, завтра в течение дня работники всех наших учреждений, в том числе и ратуши, выходят и убирают. Поэтому, если вы видите, что кто-то, возможно, там плохо работает, можно подойти, присоединиться, помочь. Потому что это наш город, несмотря на все, должны быть людьми. Желаю всем добра", — сказал Садовый.

Напомним, что сегодня в Карпатах фиксировали двухметровые заносы и сильные морозы.

Укргидрометцентр прогнозирует, что в понедельник, 12 января, Украину накроют морозы до -20 градусов.