Главная Львов Что изменится во Львове с 1 февраля — тарифы и проезд

Что изменится во Львове с 1 февраля — тарифы и проезд

Ua ru
Дата публикации 30 января 2026 10:58
Какие изменения ждут жителей Львова с 1 февраля
Платежка за коммуналку. Фото: Новини.LIVE

В феврале для жителей Львова не предусмотрено повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги и общественный транспорт. По предварительным прогнозам, действующие цены сохранятся как минимум до завершения отопительного периода.

Какой будет стоимость коммунальных услуг во Львове с 1 февраля — читайте в материале Новини.LIVE.

Читайте также:

Проезд в общественном транспорте

Стоимость проезда во Львове с 1 февраля при оплате наличными будет стоить 25 гривен. Также в городе действует единый билет для всех видов общественного транспорта и карточки "ЛеоКарт". При оплате "ЛеоКарт" или через приложение LeoCard стоимость составит 17 гривен. Оплата банковской картой или NFC-устройством обойдется в 20 гривен.

За проезд без билета предусмотрен штраф в размере 400 гривен.

Власти ожидают, что внедрение единого билета и различных способов оплаты упростит пользование общественным транспортом и уменьшит количество безбилетных пассажиров.

Газоснабжение

Цена природного газа для населения Львова с 1 февраля 2026 года составит 7,96 гривен за кубометр. Установленный тариф будет действовать как минимум до 30 апреля 2026 года.

Электроэнергия

С 1 февраля стоимость электроэнергии во Львове останется на нынешнем уровне — 4,32 гривен за кВт/ч. Для потребителей с двухзонными счетчиками ночной тариф в промежутке с 23:00 до 07:00 составит 2,16 гривен за кВт/ч.

Водоснабжение и водоотведение

Услуги централизованного водоснабжения во Львове будут стоить 17,29 грн за кубометр, а водоотведения — 8,59 гривен за кубометр.

В городском совете отмечали, что стабильность тарифов связана с действием государственного моратория на повышение цен на ключевые коммунальные услуги в условиях военного положения. Кроме того, на формирование тарифов влияют действующие контракты с поставщиками и государственные программы поддержки населения.

Добавим, что в городе Буск на Львовщине с начала 2026 года тарифы на воду значительно выросли: водоснабжение теперь стоит 56,92 гривен за кубометр, а водоотведение — 27,38 гривен.

Итак, в феврале жители Львова продолжат платить за коммунальные услуги и проезд по действующим тарифам. Изменения возможны только после завершения отопительного сезона или принятия отдельных решений на государственном или местном уровне.

Напомним, ранее мы писали, какие изменения в феврале ждут киевлян.

Также недавно украинские поставщики сообщили, какой будет стоимость природного на февраль 2026 года.

тарифы цены на газ коммунальные услуги Львов электроэнергия водоснабжение проезд
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
