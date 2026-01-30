Відео
Головна Львів Що зміниться у Львові з 1 лютого — тарифи на комуналку та проїзд

Що зміниться у Львові з 1 лютого — тарифи на комуналку та проїзд

Ua ru
Дата публікації: 30 січня 2026 10:58
Які зміни чекають на жителів Львова з 1 лютого
Платіжка за комуналку. Фото: Новини.LIVE

У лютому для мешканців Львова не передбачено підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги та громадський транспорт. За попередніми прогнозами, чинні ціни збережуться щонайменше до завершення опалювального періоду.

Якою буде вартість комунальних послуг у Львові з 1 лютого — читайте в матеріалі Новини.LIVE.

Читайте також:

Проїзд у громадському транспорті

Вартість проїзду у Львові з 1 лютого при оплаті готівкою коштуватиме 25 гривень. Також у місті діє єдиний квиток для всіх видів громадського транспорту та картки "ЛеоКарт". При оплаті "ЛеоКарт" або через застосунок LeoCard вартість становитиме 17 гривень. Оплата банківською карткою чи NFC-пристроєм обійдеться у 20 гривень.

За проїзд без квитка передбачено штраф у розмірі 400 гривень.

Влада очікує, що впровадження єдиного квитка та різних способів оплати спростить користування громадським транспортом і зменшить кількість безквиткових пасажирів.

Газопостачання

Ціна природного газу для населення Львова з 1 лютого 2026 року складатиме 7,96 гривень за кубометр. Встановлений тариф діятиме щонайменше до 30 квітня 2026 року.

Електроенергія

З 1 лютого вартість електроенергії у Львові залишиться на нинішньому рівні — 4,32 гривень за кВт/год. Для споживачів із двозонними лічильниками нічний тариф у проміжку з 23:00 до 07:00 становитиме 2,16 гривень за кВт/год.

Водопостачання та водовідведення

Послуги централізованого водопостачання у Львові коштуватимуть 17,29 грн за кубометр, а водовідведення — 8,59 гривень за кубометр.

У міській раді зазначали, що стабільність тарифів пов’язана з дією державного мораторію на підвищення цін на ключові комунальні послуги в умовах воєнного стану. Крім того, на формування тарифів впливають чинні контракти з постачальниками та державні програми підтримки населення.

Додамо, що у місті Буськ на Львівщині з початку 2026 року тарифи на воду значно зросли: водопостачання тепер коштує 56,92 гривень за кубометр, а водовідведення — 27,38 гривень.

Отже, у лютому мешканці Львова продовжать сплачувати за комунальні послуги та проїзд за чинними тарифами. Зміни можливі лише після завершення опалювального сезону або ухвалення окремих рішень на державному чи місцевому рівні.

Нагадаємо, раніше ми писали, які зміни у лютому чекають на киян.

Також нещодавно українські постачальники повідомили, якою буде вартість природнього на лютий 2026 року

Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
