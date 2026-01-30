Які зміни чекають на жителів Львова з 1 лютого

Платіжка за комуналку. Фото: Новини.LIVE

У лютому для мешканців Львова не передбачено підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги та громадський транспорт. За попередніми прогнозами, чинні ціни збережуться щонайменше до завершення опалювального періоду.

Якою буде вартість комунальних послуг у Львові з 1 лютого — читайте в матеріалі Новини.LIVE.

Проїзд у громадському транспорті

Вартість проїзду у Львові з 1 лютого при оплаті готівкою коштуватиме 25 гривень. Також у місті діє єдиний квиток для всіх видів громадського транспорту та картки "ЛеоКарт". При оплаті "ЛеоКарт" або через застосунок LeoCard вартість становитиме 17 гривень. Оплата банківською карткою чи NFC-пристроєм обійдеться у 20 гривень.

За проїзд без квитка передбачено штраф у розмірі 400 гривень.

Влада очікує, що впровадження єдиного квитка та різних способів оплати спростить користування громадським транспортом і зменшить кількість безквиткових пасажирів.

Газопостачання

Ціна природного газу для населення Львова з 1 лютого 2026 року складатиме 7,96 гривень за кубометр. Встановлений тариф діятиме щонайменше до 30 квітня 2026 року.

Електроенергія

З 1 лютого вартість електроенергії у Львові залишиться на нинішньому рівні — 4,32 гривень за кВт/год. Для споживачів із двозонними лічильниками нічний тариф у проміжку з 23:00 до 07:00 становитиме 2,16 гривень за кВт/год.

Водопостачання та водовідведення

Послуги централізованого водопостачання у Львові коштуватимуть 17,29 грн за кубометр, а водовідведення — 8,59 гривень за кубометр.

У міській раді зазначали, що стабільність тарифів пов’язана з дією державного мораторію на підвищення цін на ключові комунальні послуги в умовах воєнного стану. Крім того, на формування тарифів впливають чинні контракти з постачальниками та державні програми підтримки населення.

Додамо, що у місті Буськ на Львівщині з початку 2026 року тарифи на воду значно зросли: водопостачання тепер коштує 56,92 гривень за кубометр, а водовідведення — 27,38 гривень.

Отже, у лютому мешканці Львова продовжать сплачувати за комунальні послуги та проїзд за чинними тарифами. Зміни можливі лише після завершення опалювального сезону або ухвалення окремих рішень на державному чи місцевому рівні.

