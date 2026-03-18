Cуд арестовал военнослужащего за стрельбу и вмешательство в действия ТЦК

Во Львове суд избрал меру пресечения военнослужащему Военно-медицинского клинического центра Западного региона. Его взяли под стражу сроком на 60 суток до 10 мая включительно. Решение принято по делу о стрельбе и вмешательстве в действия, связанные с мобилизацией.

Фигурантом является младший медицинский брат в звании старшего солдата, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Единый государственный реестр судебных решений.

Детали дела

Согласно материалам дела, мужчину подозревают в совершении правонарушения, предусмотренного ч.4 ст.296 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о хулиганстве с применением оружия или предмета, заранее подготовленного для нанесения телесных повреждений. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет. Информация о деле опубликована в Едином государственном реестре судебных решений.

По данным следствия, инцидент произошел 12 марта около 13:40. Подозреваемый перекрыл движение служебного автомобиля, после чего, держа в руках заранее подготовленное оружие калибра 9 мм, произвел выстрел в воздух, а затем в лобовое стекло. После этого он открыл дверь автомобиля, угрожал пассажирам и освободил своего брата, в отношении которого проводились мобилизационные действия.

Решение суда

После инцидента мужчина скрылся с места происшествия вместе с братом, однако вскоре был задержан правоохранителями. В суде отметили, что содержание под стражей применяется как исключительная мера, если более мягкие меры не могут предотвратить риски, предусмотренные уголовным процессуальным законодательством.

