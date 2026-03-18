Суд заарештував військовослужбовця за стрілянину і втручання в дії ТЦК

Суд заарештував військовослужбовця за стрілянину і втручання в дії ТЦК

Дата публікації: 18 березня 2026 03:32
Суд заарештував військовослужбовця за стрілянину і втручання в дії ТЦК
Зала судових засідань. Фото: УНІАН

У Львові суд обрав запобіжний захід військовослужбовцю Військово-медичного клінічного центру Західного регіону. Його взяли під варту строком на 60 діб до 10 травня включно. Рішення ухвалено у справі про стрілянину і втручання в дії, пов'язані з мобілізацією.

Фігурантом є молодший медичний брат у званні старшого солдата, повідомляє портал Новини.LIVE із посиланням на Єдиний державний реєстр судових рішень.

Деталі справи

Згідно з матеріалами справи, чоловіка підозрюють у вчиненні правопорушення, передбаченого ч.4 ст.296 Кримінального кодексу України. Йдеться про хуліганство із застосуванням зброї або предмета, заздалегідь підготовленого для нанесення тілесних ушкоджень. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до семи років. Інформацію про справу опубліковано в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

За даними слідства, інцидент стався 12 березня близько 13:40. Підозрюваний перекрив рух службового автомобіля, після чого, тримаючи в руках заздалегідь підготовлену зброю калібру 9 мм, зробив постріл у повітря, а потім у лобове скло. Після цього він відчинив двері автомобіля, погрожував пасажирам і звільнив свого брата, щодо якого проводилися мобілізаційні дії.

Рішення суду

Після інциденту чоловік втік із місця події разом із братом, проте незабаром був затриманий правоохоронцями. У суді зазначили, що тримання під вартою застосовується як винятковий захід, якщо м'якші заходи не можуть запобігти ризикам, передбаченим кримінальним процесуальним законодавством.

Нагадаємо, на Волині ще одна жінка з інвалідністю оформила фіктивний шлюб із військовозобов'язаним, щоб він зміг уникнути мобілізації та виїхати за межі України. За це суд призначив їй випробувальний термін на три роки.

Також повідомлялося, що в Житомирській області винесли вирок чоловікові, який хоч й був придатним до служби, без поважної причини не прибув за повісткою.

Львів розслідування мобілізація ТЦК та СП судові рішення
Вікторія Козир - редактор та юридичний оглядач
Автор:
Вікторія Козир
