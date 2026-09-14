Суда по делу Фарион: заседание 14 сентября перенесли

Вячеслав Зинченко. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Суд во Львове объявил перерыв в слушании дела об убийстве Ирины Фарион. Заседание 14 сентября не состоялось, хотя судьи явились в зал. Причиной стала неявка адвоката подозреваемого Зинченко Дианы Кары, которая попросила перенести разбирательство по завершению своего больничного.

Об этом сообщает корреспондентка Новини.LIVE Марта Байдака из зала суда.

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Суд по делу Ирины Фарион в очередной раз перенесли

Во Львове 14 сентября сорвалось очередное судебное слушание по делу об убийстве Ирины Фарион. Процесс пришлось поставить на паузу, несмотря на то, что судейская коллегия в полном составе прибыла в зал заседаний.

Вячеслав Зинченко, подозреваемый в убийстве Ирины Фарион. Фото: Новости.LIVE/Марта Байдака

Причиной перенесения стало отсутствие стороны защиты. Диана Кара, которая является адвокатом подозреваемого в преступлении Зинченко , не смогла присутствовать на слушании. Защитница официально обратилась в суд с соответствующим ходатайством. В своем обращении она объяснила неявку тем, что находится на больничном, срок которого именно подходит к концу. Учитывая эти обстоятельства, адвокат попросила судей отложить рассмотрение дела.

Судебное заседание. Фото: кадр с видео

В результате суд удовлетворил просьбу защиты. В заседании официально объявлен перерыв, а рассмотрение дела продлится уже завтра, 15 сентября.

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Новини.LIVE информировали, что судебный процесс по делу об убийстве языковеда Ирины Фарион часто переносится или срывается. Так 7 сентября заседание во Львове перенесли из-за неявки адвокатки подозреваемого Вячеслава Зинченко, сославшейся на состояние здоровья.

Дочь погибшей София Особа назвала болезнь защитницы сознательной затяжкой дела, а прокурор Дмитрий Петлеваный заявил о признаках нарушения разумных сроков рассмотрения.

В то же время мера пресечения для подозреваемого остается неизменной. Поэтому во время заседания 7 августа львовский суд поддержал ходатайство стороны обвинения и продлил Зинченко содержание под стражей без права внесения залога до 4 октября.