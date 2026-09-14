Суду у справі Фаріон: засідання 14 вересня перенесли

В'ячеслав Зінченко. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Суд у Львові оголосив перерву в слуханні справи про вбивство Ірини Фаріон. Засідання 14 вересня не відбулося, хоча судді з'явилися до зали. Причиною стала неявка адвокатки підозрюваного Зінченка Діани Кари, яка попросила перенести розгляд через завершення свого лікарняного.

Про це повідомляє кореспондентка Новини.LIVE Марта Байдака із зали суду.

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Суд по справі Ірини Фаріон вкотре перенесли

У Львові 14 вересня зірвалося чергове судове слухання у справі про вбивство Ірини Фаріон. Процес довелося поставити на паузу попри те, що суддівська колегія в повному складі прибула до зали засідань.

В'ячеслав Зінченко, якого підозрюють у вбивстві Ірини Фаріон. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Причиною перенесення стала відсутність сторони захисту. Діана Кара, яка є адвокаткою підозрюваного у злочині Зінченка, не змогла бути присутньою на слуханні. Захисниця офіційно звернулася до суду з відповідним клопотанням. У своєму зверненні вона пояснила неявку тим, що перебуває на лікарняному, термін якого саме добігає кінця. З огляду на ці обставини, адвокатка попросила суддів відкласти розгляд справи.

Судове засідання. Фото: кадр з відео

У результаті суд задовольнив прохання захисту. У засіданні офіційно оголошено перерву, а розгляд справи продовжиться вже завтра, 15 вересня.

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Новини.LIVE інформували, що судовий процес у справі про вбивство мовознавиці Ірини Фаріон часто переноситься або зривається. Так 7 вересня засідання у Львові перенесли через неявку адвокатки підозрюваного В'ячеслава Зінченка, яка послалася на стан здоров'я.

Донька загиблої Софія Особа назвала хворобу захисниці свідомим затягуванням справи, а прокурор Дмитро Петльований заявив про ознаки порушення розумних строків розгляду.

Водночас запобіжний захід для підозрюваного залишається незмінним. Тому під час засідання 7 серпня львівський суд підтримав клопотання сторони обвинувачення та продовжив Зінченку тримання під вартою без права внесення застави до 4 жовтня.