Суд у справі про вбивство Ірини Фаріон перенесли на 14 вересня

Підозрюваний у вбивстві Ірини Фаріон В'ячеслав Зінченко. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Судовий розгляд по справі про вбивство Ірини Фаріон вкотре зупинилися. Цього разу це сталося через неявку захисниці В'ячеслава Зінченка. У понеділок, 7 вересня, львівські судді змушені були перенести слухання на тиждень. Донька загиблої Софія Особа натомість відреагувала на це назвавши хворобу адвокатки свідомим затягуванням часу.

Про це повідомляє Новини.LIVE.

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У Львові знову не відбувся розгляд справи по вбивстві Ірини Фаріон

Софія Особа, донька вбитої мовознавиці Ірини Фаріон, різко відреагувала на чергову зміну графіка судових засідань у Львові. За її словами, захист В'ячеслава Зінченка просто намагається виграти час, оскільки не має реальних аргументів для виступу.

Заява Софії Особи на сторінці у Telegram. Фото: скриншот

"Тактика захисту вже більш ніж очевидна: коли нема що сказати у дебатах — залишається тягнути час. Можете переносити засідання. Можете затягувати процес. Можете вигадувати нові причини", — прокоментувала ситуацію потерпіла.

Вона додала, що уникнути відповідальності за розстріл її матері не вийде, та адресувала обвинуваченому сісти за ґрати на довічне.

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У львівському суді мали продовжитися судові дебати у справі. До зали прийшли судді, представник прокуратури та адвокатка потерпілої сторони. Натомість місце захисниці підозрюваного Діани Кари виявилося порожнім.

Судове засідання 7 вересня. Фото: кадр з відео

Сам В'ячеслав Зінченко пояснив відсутність своєї юристки раптовою хворобою. Враховуючи те, що адвокатка не змогла приєднатися до процесу навіть у форматі відеозв'язку, колегія суддів ухвалила рішення про скасування слухання. Тепер сторони мають зібратися на наступне засідання 14 вересня о 10:30 ранку.

Після оголошення про паузу в судовому процесі конвой почав виводити Зінченка з приміщення. Як зафіксовано на відео журналістки Новини.LIVE Марти Байдаки, у цей момент присутні супроводжували підозрюваного полярними вигуками: з натовпу одночасно лунало "довічне" та "волю".

Новини.LIVE також повідомляло, що Львівський суд ухвалив рішення залишити під вартою В'ячеслава Зінченка, якого звинувачують у вбивстві громадської діячки та мовознавиці Ірини Фаріон. За підсумками засідання 7 серпня фігуранту продовжили арешт без права внесення застави щонайменше до 4 жовтня.

Водночас у сторони обвинувачення виникає дедалі більше запитань до темпів розгляду. Прокурор Дмитро Петльований зауважив, що поточний перебіг процесу вже відверто нагадує штучне затягування та порушує розумні часові межі.

Склад захисту Зінченка перед цим зазнав змін. У липні під час слухання суд погодився повернути до справи адвокатку Ларису Криворучко, проте відхилив прохання самого обвинуваченого відмовитися від призначеної державою юристки. Відтак інтереси підозрюваного в судовому процесі продовжили представляти одразу двоє захисниць.