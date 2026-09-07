Судебное заседание по делу об убийстве Ирины Фарион перенесли на 14 сентября

Подозреваемый в убийстве Ирины Фарион Вячеслав Зинченко. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Судебное разбирательство по делу об убийстве Ирины Фарион в очередной раз приостановили. На этот раз это произошло из-за неявки адвоката Вячеслава Зинченко. В понедельник, 7 сентября, львовские судьи были вынуждены перенести слушания на неделю. Дочь погибшей София Особа, в свою очередь, отреагировала на это, назвав болезнь адвоката сознательным затягиванием времени.

Об этом сообщает Новини.LIVE.

Реклама

Во Львове вновь не состоялось рассмотрение дела об убийстве Ирины Фарион

София Особа, дочь убитой лингвистки Ирины Фарион, резко отреагировала на очередное изменение графика судебных заседаний во Львове. По её словам, защита Вячеслава Зинченко просто пытается выиграть время, поскольку не имеет реальных аргументов для выступления.

Заявление Софии Особы на странице в Telegram. Фото: скриншот

"Тактика защиты уже более чем очевидна: когда нечего сказать в ходе прений — остается тянуть время. Можете переносить заседания. Можете затягивать процесс. Можете придумывать новые причины", — прокомментировала ситуацию потерпевшая.

Она добавила, что избежать ответственности за расстрел её матери не получится, и призвала обвиняемого сесть за решётку на пожизненный срок.

Читайте также:

В львовском суде должны были продолжиться судебные прения по делу. В зал вошли судьи, представитель прокуратуры и адвокат потерпевшей стороны. Зато место защитницы подозреваемого Дианы Кары оказалось пустым.

Судебное заседание 7 сентября. Фото: кадр из видео

Сам Вячеслав Зинченко объяснил отсутствие своего адвоката внезапной болезнью. Учитывая, что адвокат не смогла присоединиться к процессу даже в формате видеосвязи, коллегия судей приняла решение об отмене слушания. Теперь стороны должны собраться на следующее заседание 14 сентября в 10:30 утра.

После объявления о перерыве в судебном процессе конвой начал выводить Зинченко из здания. Как запечатлено на видео журналистки Новини.LIVE Марты Байдаки, в этот момент присутствующие сопровождали подозреваемого противоречивыми криками: из толпы одновременно раздавались "пожизненное" и "свободу".

Новини.LIVE также сообщало, что Львовский суд принял решение оставить под стражей Вячеслава Зинченко, которого обвиняют в убийстве общественной деятельницы и лингвистки Ирины Фарион. По итогам заседания 7 августа фигуранту продлили арест без права внесения залога как минимум до 4 октября.

В то же время у стороны обвинения возникает все больше вопросов к темпам рассмотрения дела. Прокурор Дмитрий Петлеваный отметил, что текущий ход процесса уже откровенно напоминает искусственное затягивание и нарушает разумные временные рамки.

Состав защиты Зинченко перед этим претерпел изменения. В июле во время слушания суд согласился вернуть к делу адвоката Ларису Криворучко, однако отклонил просьбу самого обвиняемого отказаться от назначенного государством юриста. В результате интересы подозреваемого в судебном процессе продолжили представлять сразу две защитницы.