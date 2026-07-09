Суд у справі Фаріон залишив Зінченку одразу двох адвокаток

Підозрюваний у вбивстві Ірини Фаріон В'ячеслав Зінченко. Фото: Марта Байдака/Новини.LIVE

У четвер, 9 липня, у Львові відбулося чергове судове засідання у справі про вбивство Ірини Фаріон. Суд дозволив повернути до процесу адвокатку Ларису Криворучко, однак відмовив обвинуваченому В'ячеславу Зінченку у клопотанні про відмову від захисниці, призначеної державою. Надалі його інтереси представлятимуть дві адвокатки, а наступне засідання відбудеться 7 серпня.

Про це повідомляє журналістка Новини.LIVE Марта Байдака із залу суду.

Суд у справі Фаріон: Зінченка захищатимуть дві адвокатки

У Шевченківському районному суді Львова у середу, 9 липня, відбулося чергове засідання у справі про вбивство мовознавиці та громадської діячки Ірини Фаріон. Одним із головних питань слухання стало забезпечення права на захист обвинуваченого В'ячеслава Зінченка.

У засіданні вперше взяла участь адвокатка Діана Кара, яку призначив Західний міжрегіональний центр з надання безоплатної правничої допомоги. Державне обвинувачення представляли прокурори Дмитро Петльований та Олена Данилів, а представниця потерпілої сторони Наталія Романик долучилася до розгляду справи дистанційно.

На початку засідання Зінченко повідомив, що адвокатці Ларисі Криворучко відновили право на заняття адвокатською діяльністю. У зв'язку з цим він попросив суд знову допустити її до участі у справі та заявив про відмову від послуг захисниці, призначеної державою.

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"Було відновлено ліцензію на адвокатську діяльність. З цих підстав я прошу знову долучити її до справи як мою захисницю. Також у мене готова відмова від державного адвоката Діани Кари з цього приводу", — сказав В'ячеслав Зінченко.

Після цього суд оголосив перерву, щоб сторона обвинувачення мала змогу ознайомитися з відповідним клопотанням.

Під час розгляду також стало відомо, що з профілю Лариси Криворучко на сайті Національної асоціації адвокатів України зникла позначка про зупинення її права на заняття адвокатською діяльністю. Крім того, там зазначено, що рішення Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Вінницької області про зупинення права на адвокатську діяльність було зупинене ухвалою суду.

Водночас прокурор Дмитро Петльований повідомив, що в Єдиному державному реєстрі судових рішень уже оприлюднили ухвалу Восьмого апеляційного адміністративного суду, якою апеляційну скаргу Лариси Криворучко залишили без руху. На його думку, для забезпечення безперервного та належного захисту обвинуваченого адвокатка, призначена державою, має й надалі брати участь у процесі.

Після обговорення колегія суддів дозволила Ларисі Криворучко знову долучитися до розгляду справи, однак відмовила В'ячеславу Зінченку в задоволенні клопотання про відмову від захисниці, призначеної державою.

Таким чином, надалі інтереси обвинуваченого представлятимуть одразу дві адвокатки — Лариса Криворучко та Діана Кара. Останній також надали час для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження.

Наступне судове засідання у справі про вбивство Ірини Фаріон призначене на 7 серпня.

Новини.LIVE інформували, що попереднє судове засідання у справі про вбиство Ірини Фаріон відбулося 3 липня 2026 року. Тоді адвокатку В'ячеслава Зінченка Ларису Криворучко відсторонили від участі у процесі через відсутність чинного права на адвокатську діяльність та постановили призначити обвинуваченому безоплатного захисника.

Новини.LIVE також писали, що раніше адвокатку Ларису Криворучко, яка захищає обвинуваченого у вбивстві Ірини Фаріон В'ячеслава Зінченка, на рік позбавили права займатися адвокатською діяльністю. Таке рішення ухвалила Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Вінницької області через порушення адвокатської етики в іншій справі. Сама Криворучко заявила, що вважає це цілеспрямованою кампанією тиску.