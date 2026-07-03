Судове засідання у справі про вбивство Фаріон перенесли

Підозрюваний у вбивстві Ірини Фаріон В'ячеслав Зінченко. Фото: Марта Байдака/Новини.LIVE

У п'ятницю, 3 липня, у Львові суд продовжив розгляд справи про вбивство мовознавиці Ірини Фаріон. Однак засідання вкотре перенесли, оскільки суд відсторонив адвокатку підозрюваного В'ячеслава Зінченка від участі у справі та постановив призначити йому безоплатного захисника. Наступне засідання заплановане на 9 липня.

Про це повідомляє журналістка Новини.LIVE Марта Байдака із залу суду.

В'ячеслав Зінченко під час судового засідання 3 липня 2026 року. Фото: Марта Байдака/Новини.LIVE

Суд у справі про вбивство Фаріон: засідання перенесли

Під час засідання прокурор повідомив, що адвокатка підозрюваного Лариса Криворучко досі не поновила право на заняття адвокатською діяльністю. У зв'язку з цим сторона обвинувачення звернулася до суду з клопотанням призначити В'ячеславу Зінченку захисника з системи безоплатної правничої допомоги.

Водночас Криворучко заявила, що оскаржила відповідне рішення, тому, за її словами, має право й надалі здійснювати захист підозрюваного.

Після заслуховування позицій сторін суд пішов до нарадчої кімнати, щоб вирішити, чи можливо продовжити розгляд справи.

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За результатами наради суд дійшов висновку, що Лариса Криворучко не може брати участь у процесі як захисниця В'ячеслава Зінченка, оскільки наразі не має чинного права на заняття адвокатською діяльністю.

У підсумку суд доручив призначити підозрюваному безоплатного захисника до 9 липня. Саме цього дня суд планує продовжити розгляд справи про вбивство Ірини Фаріон.

Новини.LIVE інформували, захисницю В'ячеслава Зінченка Ларису Криворучко на рік позбавили права займатися адвокатською діяльністю через порушення адвокатської етики в іншій судовій справі. Відповідне рішення ухвалила Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Вінницької області. Сама Криворучко заявила, що вважає це цілеспрямованою кампанією тиску проти неї.

Новини.LIVE також писали, що прокурор просить суд призначити В'ячеславу Зінченку довічне ув'язнення у справі про вбивство Ірини Фаріон. Також сторона обвинувачення вимагає чотири роки позбавлення волі за незаконне поводження зі зброєю, а остаточним покаранням визначити довічне ув'язнення. Крім того, прокурор просить залишити Зінченка під вартою до набрання вироком законної сили.