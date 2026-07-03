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Главная Львов Во Львове состоялся суд по делу Фарион: заседание вновь перенесли

Во Львове состоялся суд по делу Фарион: заседание вновь перенесли

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Дата публикации 3 июля 2026 12:34
Судебное заседание по делу об убийстве Фарион перенесли
Подозреваемый в убийстве Ирины Фарион Вячеслав Зинченко. Фото: Марта Байдака/Новини.LIVE

В пятницу, 3 июля, во Львове суд продолжил рассмотрение дела об убийстве лингвистки Ирины Фарион. Однако заседание в очередной раз перенесли, поскольку суд отстранил адвоката подозреваемого Вячеслава Зинченко от участия в деле и постановил назначить ему бесплатного защитника. Следующее заседание запланировано на 9 июля.

Об этом сообщает журналистка Новини.LIVE Марта Байдака из зала суда.

Суд у справі Фаріон 3 липня
Вячеслав Зинченко во время судебного заседания 3 июля 2026 года. Фото: Марта Байдака/Новини.LIVE

Суд по делу об убийстве Фарион: заседание перенесли

В ходе заседания прокурор сообщил, что адвокат подозреваемого Лариса Криворучко до сих пор не восстановила право на занятие адвокатской деятельностью. В связи с этим сторона обвинения обратилась в суд с ходатайством назначить Вячеславу Зинченко защитника из системы бесплатной юридической помощи.

В то же время Криворучко заявила, что обжаловала соответствующее решение, поэтому, по её словам, имеет право и в дальнейшем осуществлять защиту подозреваемого.

После заслушивания позиций сторон суд удалился в совещательную комнату, чтобы решить, возможно ли продолжить рассмотрение дела.

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По итогам совещания суд пришел к выводу, что Лариса Криворучко не может участвовать в процессе в качестве защитника Вячеслава Зинченко, поскольку в настоящее время не имеет действующего права на занятие адвокатской деятельностью.

В итоге суд поручил назначить подозреваемому бесплатного защитника до 9 июля. Именно в этот день суд планирует продолжить рассмотрение дела об убийстве Ирины Фарион.

Новини.LIVE сообщали, что защитнице Вячеслава Зинченко Ларисе Криворучко на год лишили права заниматься адвокатской деятельностью из-за нарушения адвокатской этики в другом судебном деле. Соответствующее решение приняла Квалификационно-дисциплинарная комиссия адвокатуры Винницкой области. Сама Криворучко заявила, что считает это целенаправленной кампанией давления против нее.

Новини.LIVE также сообщали, что прокурор просит суд назначить Вячеславу Зинченко пожизненное заключение по делу об убийстве Ирины Фарион. Также сторона обвинения требует четыре года лишения свободы за незаконное обращение с оружием, а в качестве окончательного наказания — пожизненное заключение. Кроме того, прокурор просит оставить Зинченко под стражей до вступления приговора в законную силу.

суд Ирина Фарион Вячеслав Зинченко
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина
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