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Главная Львов Во Львове состоялся суд по делу Фарион: Зинченко назначили двух адвокатов

Во Львове состоялся суд по делу Фарион: Зинченко назначили двух адвокатов

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Дата публикации 9 июля 2026 16:38
Суд по делу Фарион оставил Зинченко сразу двух адвокатов
Подозреваемый в убийстве Ирины Фарион Вячеслав Зинченко. Фото: Марта Байдака/Новини.LIVE

В четверг, 9 июля, во Львове состоялось очередное судебное заседание по делу об убийстве Ирины Фарион. Суд разрешил вернуть в процесс адвоката Ларису Криворучко, однако отклонил ходатайство обвиняемого Вячеслава Зинченко об отказе от назначенного государством защитника. В дальнейшем его интересы будут представлять две адвокатки, а следующее заседание состоится 7 августа.

Об этом сообщает журналистка Новини.LIVE Марта Байдака из зала суда.

Суд по делу Фарион: Зинченко будут защищать две адвокатки

В Шевченковском районном суде Львова в среду, 9 июля, состоялось очередное заседание по делу об убийстве лингвиста и общественной деятельницы Ирины Фарион. Одним из главных вопросов слушания стало обеспечение права на защиту обвиняемого Вячеслава Зинченко.

В заседании впервые приняла участие адвокат Диана Кара, назначенная Западным межрегиональным центром по оказанию бесплатной юридической помощи. Государственное обвинение представляли прокуроры Дмитрий Петлеваный и Елена Данилов, а представительница потерпевшей стороны Наталья Романик присоединилась к рассмотрению дела дистанционно.

В начале заседания Зинченко сообщил, что адвокату Ларисе Криворучко восстановили право на занятие адвокатской деятельностью. В связи с этим он попросил суд вновь допустить её к участию в деле и заявил об отказе от услуг защитника, назначенного государством.

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"Лицензия на адвокатскую деятельность была восстановлена. На этом основании я прошу вновь приобщить её к делу в качестве моего защитника. Также у меня есть готовый отказ от услуг государственного адвоката Дианы Кары по этому поводу", — сказал Вячеслав Зинченко.

После этого суд объявил перерыв, чтобы сторона обвинения могла ознакомиться с соответствующим ходатайством.

В ходе рассмотрения также стало известно, что из профиля Ларисы Криворучко на сайте Национальной ассоциации адвокатов Украины исчезла отметка о приостановлении ее права на занятие адвокатской деятельностью. Кроме того, там указано, что решение Квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры Винницкой области о приостановлении права на адвокатскую деятельность было приостановлено постановлением суда.

В то же время прокурор Дмитрий Петлеваный сообщил, что в Едином государственном реестре судебных решений уже опубликовано постановление Восьмого апелляционного административного суда, которым апелляционная жалоба Ларисы Криворучко оставлена без рассмотрения. По его мнению, для обеспечения непрерывной и надлежащей защиты обвиняемого адвокат, назначенный государством, должен и в дальнейшем участвовать в процессе.

После обсуждения коллегия судей разрешила Ларисе Криворучко вновь присоединиться к рассмотрению дела, однако отказала Вячеславу Зинченко в удовлетворении ходатайства об отказе от назначенной государством защитницы.

Таким образом, в дальнейшем интересы обвиняемого будут представлять сразу две адвокатки — Лариса Криворучко и Диана Кара. Последней также предоставили время для ознакомления с материалами уголовного производства.

Следующее судебное заседание по делу об убийстве Ирины Фарион назначено на 7 августа.

Новини.LIVE сообщали, что предыдущее судебное заседание по делу об убийстве Ирины Фарион состоялось 3 июля 2026 года. Тогда адвоката Вячеслава Зинченко Ларису Криворучко отстранили от участия в процессе из-за отсутствия действующего права на адвокатскую деятельность и постановили назначить обвиняемому бесплатного защитника.

Новини.LIVE также писали, что ранее адвокату Ларисе Криворучко, защищающей обвиняемого в убийстве Ирины Фарион Вячеслава Зинченко, на год лишили права заниматься адвокатской деятельностью. Такое решение приняла Квалификационно-дисциплинарная комиссия адвокатуры Винницкой области из-за нарушения адвокатской этики в другом деле. Сама Криворучко заявила, что считает это целенаправленной кампанией давления.

суд Ирина Фарион Вячеслав Зинченко
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина
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