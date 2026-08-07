Суд по делу об убийстве Ирины Фарион продлил арест Зинченко до 4 октября

Судебный процесс. Фото: Новини.LIVE

В пятницу, 7 августа, во Львове состоялось очередное судебное заседание по делу об убийстве лингвиста и общественной деятельницы Ирины Фарион. Суд продлил обвиняемому Вячеславу Зинченко меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога до 4 октября.

Об этом сообщает журналистка Новини.LIVE Марта Байдака из зала суда.

Зинченко останется под стражей до октября

В ходе заседания стало известно, что к стадии судебных прений дело пока не перейдет.

Адвокат Зинченко. Фото: Новини.LIVE

Новая государственная адвокат Зинченко обратилась в суд с просьбой предоставить ей дополнительное время для ознакомления с материалами уголовного производства.

"На прошлом судебном заседании мне предоставили месячный срок для ознакомления с материалами дела. На данный момент Львовская областная прокуратура предоставила мне в полном объеме все материалы. Я начала с ними знакомиться, но в связи с тем, что объем очень большой, еще не успела завершить. Прошу суд предоставить мне еще двухмесячный срок для ознакомления", — заявила адвокат.

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Адвокат Зинченко. Фото: Новини.LIVE

Сам Вячеслав Зинченко также сообщил суду, что не готов к стадии прений. В итоге суд объявил перерыв в рассмотрении дела до 27 августа.

Напомним, Ирину Фарион застрелили 19 июля 2024 года во Львове. По версии следствия, смертельный выстрел произвел Вячеслав Зинченко. Его задержали через несколько дней после преступления и обвиняют в умышленном убийстве. Вину он не признает.

Как сообщали Новини.LIVE, ранее Квалификационно-дисциплинарная комиссия адвокатуры Винницкой области на год лишила адвоката Ларису Криворучко права заниматься адвокатской деятельностью. Она входила в команду защиты Вячеслава Зинченко.

Как сообщали Новини.LIVE, 7 августа в Шевченковском районном суде Львова состоялось очередное заседание по делу об убийстве Ирины Фарион. В режиме видеоконференции также принимали участие адвокат дочери Ирины Фарион Софии Особи Наталия Романик и адвокат Лариса Криворучко.