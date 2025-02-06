Первая леди Украины Елена Зеленская празднует День Рождения — поздравления со Львова

Первая леди Украины Елена Зеленская. Фото: instagram.com/olenazelenska_official

6 февраля первая леди Украины Елена Зеленская празднует свой день рождения. Уже пять лет она является не только женой президента Владимира Зеленского, но и одной из самых влиятельных женщин Украины. В этот день украинцы выражают свои пожелания, благодарность и поддержку первой леди, которая активно занимается социальными, гуманитарными и международными инициативами.

Новини.LIVE спросили у людей на улицах города, что бы они пожелали Первой леди Украины.

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Большинство опрошенных понимают, насколько сложной является роль первой леди в условиях войны. Они желают ей мира, сил и вдохновения для дальнейшей работы.

Пожелания Елене Зеленской во Львове

Мира, здоровья, красоты

Терпения и победы

Вдохновения

Больше уделяла времени украинцам

Счастья и любви

Напомним, что 6 февраля Елене Зеленской исполнилось 47 лет. По случаю этого события мы подготовили интересные факты из биографии Первой леди.

Мы также писали, что Зеленская отличается изысканным стилем одежды. Мы узнали, почему жена президента редко носит юбки и платья и в чем секрет ее выбора.