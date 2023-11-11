Ко Дню освобождения Херсона Новости.LIVE поговорили с живущей во Львове херсонкой.

Наталья Чухлеб. Фото: Новини.LIVE

Это был 260-й день, когда Украина противостояла полномасштабному вторжению России — 10 ноября 2022 года. И уже на следующий день, 11 ноября, херсонцы праздновали освобождение своего города от русских оккупантов. В этот день на улицах других городов Украины, и даже за границей, люди радовались успеху ВСУ.

Освобождение Херсона. Фото: Игорь Цуркан

Украинский Херсон был под российской оккупацией с марта 2022 года. И после девяти месяцев присутствия россиян в город вернулись первые подразделения ВСУ, над городом снова были подняты национальные сине-желтые флаги, а вечером местные жители устроили грандиозное празднование, продолжавшееся несколько дней подряд. Уже 14 ноября город посетил Президент Украины.

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Новини.LIVE побеседовали с херсонкой Наталией Чухлеб, покинувшей родной дом в начале полномасштабного вторжения. Женщина, которая смогла эвакуировать из Херсона во Львов свою семью, в интервью Новини.LIVE рассказала, почему не осталась в родном городе, какой была ее жизнь в Херсоне и с чем для нее ассоциируется ее родной город, — читайте в материале Новини.LIVE

Наталья Чухлеб во Львове. Фото: Новини.LIVE

— Когда вы уехали из Херсона?

"Для меня Россия была врагом еще задолго до войны"

— Я уехала 24 февраля 2022 года, потому что началась война. Для меня Россия была врагом еще до вторжения, поэтому я не видела себя рядом с русскими военными. Кроме того, моя старшая дочь была беременна, и ее нужно было вывозить.

— Какова была жизнь в Херсоне до войны?

"У меня была семья, работа и покой"

— У меня была хорошая жизнь, была работа, семья, все как у всех. Было спокойствие. До последнего не верилось, что люди смогут решиться на такое (начало полномасштабного вторжения). Хотя информации было много, была вера на человечность.

— Чем вы теперь занимаетесь во Львове? Где вы работаете?

— Во Львове с первых дней у меня была большая поддержка. За это очень благодарна своим коллегам из Киева и Львова. Также моя младшая дочь училась во Львове. Она снимала здесь квартиру, и мы приехали к ней.

Наталья Чухлеп. Фото: Новини.LIVE

– Кем вы здесь работаете?

— Я психолог, специалист по кризисным ситуациям и работаю по специальности. Работаю как онлайн, так и офлайн. Сначала работала с вынужденно перемещенными лицами, а сейчас работаю с местными.

— Вы должны поддерживать людей, травмированных войной, но среди них и вы. Как вам это удается?

— Да, у меня большая поддержка от коллег со всей Украины. Также имею постоянную поддержку Бога и семьи.

Плакат в поддержку Херсона. Фото: slovoidilo

— Проходит год с освобождения Херсона. Однако постоянные обстрелы россиян не прекращаются. Почему, по вашему мнению, люди там остаются?

"Я бы там точно не осталась"

— У каждого своя причина. Мне тяжело говорить о ком-то. Я бы точно не осталась. Я всеми силами увозила своих родных, друзей и знакомых.

— То есть вы не были бы с россиянами на одной территории, почему?

— У меня есть четкая идентичность и не сходящиеся ценности.

— Каким Херсон запечатлелся в вашей памяти?

"Тихий, спокойный и много фруктов"

— Спокойно, тихо, много овощей и фруктов. Жарко. Много друзей и знакомых.

Поддержка города Херсона. Фото: Радио Свобода

— Расскажите историю из довоенного Херсона?

"О Херсоне — это о покое и стабильности"

— Ой, историй очень много. Я даже не могу выделить что-нибудь одно. О Херсоне — это о покое, стабильности.

У меня есть близкая коллега, которая очень активно постит все новости о городе. Она показывала фотографии оккупированного города с таким патриотическим настроением. Она очень смелая, и я восхищаюсь ею. Я не активна в соцсетях, но с коллегой постоянно на связи.

— Вернулись бы в родной Херсон?

"Я об этом думаю, но меня сдерживает моя семья"

— Ну, я и сейчас в таких раздумьях. У меня много предложений работы на той территории, но меня сдерживает моя семья. Младшая дочь говорит, что поедет за мной, поэтому я пока во Львове. Но в раздумьях.

Освобождение Херсона. Фото: president.gov.ua

— Что пожелаете родному Херсону?

— Свободы. Победы. Жизни. Чтобы осталось как можно больше людей живых, потому что это главное.

— Что вы сделаете, если услышите, что Украина победила?

— Пожалуй, пойду в церковь и буду благодарить Господа.