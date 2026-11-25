До 3,5 часов без света — график отключений на Львовщине
В среду, 25 ноября, во Львове и на Львовщине будут действовать почасовые отключения света. Правда, в трех очередях ограничений не будет.
Об этом сообщили в "Львовоблэнерго", передает Новини.LIVE.
Отключения электроэнергии во Львове и области 25 ноября
График отключений:
- очередь 1.1 — с 20:30 до 24:00;
- очереди 1.2, 2.1 — с 08:00 до 09:30;
- очереди 2.1, 3.1 — с 09:30 до 13:00;
- очередь 3.2 — с 16:30 до 20:00;
- очередь 4.1 — с 16:30 до 20:30;
- очереди 4.2, 5.1, 6.2 — без отключений;
- очереди 5.2, 6.1 — с 13:00 до 16:30.
Узнать свою очередь аварийных или почасовых отключений можно на сайте "Львовоблэнерго" в разделе "Почему нет света".
Эта же информация доступна в чат-ботах:
- "Львовоблэнерго" в Viber (для бытовых потребителей);
- "Львовоблэнерго" в Telegram (для бытовых потребителей);
- "Львовоблэнерго Бизнес" в Viber (для юридических потребителей);
- "Львовоблэнерго Бизнес" в Telegram (для юридических потребителей).
Кроме того, можно воспользоваться приложением "КомКом".
Ранее Новини.LIVE со ссылкой на Львовский региональный центр по гидрометеорологии сообщал, что 25 ноября во Львове и на Львовщине ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью возможен небольшой снег. На дорогах образуется гололед.
Также мы писали, что принц Гарри посетил Львов. Во время визита он опустился на одно колено перед украинским ветераном. Трогательный кадр распространили в сети.