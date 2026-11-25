Девушка работает за ноутбуком во время отключения света. Фото иллюстративное: sud.ua

В среду, 25 ноября, во Львове и на Львовщине будут действовать почасовые отключения света. Правда, в трех очередях ограничений не будет.

Об этом сообщили в "Львовоблэнерго", передает Новини.LIVE.

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Отключения электроэнергии во Львове и области 25 ноября

очередь 1.1 — с 20:30 до 24:00;

очереди 1.2, 2.1 — с 08:00 до 09:30;

очереди 2.1, 3.1 — с 09:30 до 13:00;

очередь 3.2 — с 16:30 до 20:00;

очередь 4.1 — с 16:30 до 20:30;

очереди 4.2, 5.1, 6.2 — без отключений;

очереди 5.2, 6.1 — с 13:00 до 16:30.

Узнать свою очередь аварийных или почасовых отключений можно на сайте "Львовоблэнерго" в разделе "Почему нет света".

Эта же информация доступна в чат-ботах:

Кроме того, можно воспользоваться приложением "КомКом".

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