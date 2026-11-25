До 3,5 години без світла — графік відключень на Львівщині
У середу, 25 листопада, у Львові та на Львівщині діятимуть погодинні відключення світла. Щоправда, у трьох чергах обійдеться без обмежень.
Про це повідомили у Львівобленерго, передає Новини.LIVE.
Відключення світла у Львові та області 25 листопада
Графік відключень:
- черга 1.1 — з 20:30 до 24:00;
- черги 1.2, 2.1 — з 08:00 до 09:30;
- черги 2.1, 3.1 — з 09:30 до 13:00;
- черга 3.2 — з 16:30 до 20:00;
- черга 4.1 — з 16:30 до 20:30;
- черги 4.2, 5.1, 6.2 — без відключень;
- черги 5.2, 6.1 — з 13:00 до 16:30.
Дізнатися свою чергу аварійних чи погодинних відключень можна на сайті "Львівобленерго" в розділі "Чому немає світла".
Ця ж інформація є в чат-ботах:
- "Львівобленерго" у Viber (для побутових споживачів);
- "Львівобленерго" у Telegram (для побутових споживачів);
- "Львівобленерго Бізнес" у Viber (для юридичних споживачів);
- "Львівобленерго Бізнес" у Telegram (для юридичних споживачів).
Крім того, можна скористатися застосунком "КомКом".
Раніше Новини.LIVE з посиланням на Львівський регіональний центр з гідрометеорології повідомляв, що 25 листопада у Львові та на Львівщині очікується хмарна із проясненнями погода. Уночі можливий невеликий сніг. На дорогах утвориться ожеледиця.
Також ми писали, що принц Гаррі завітав до Львова. Під час візиту він став на коліно перед українським ветераном. Зворушливий кадр поширили в мережі.