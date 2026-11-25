Дівчина працює за ноутбуком під час відключення світла. Фото ілюстративне: sud.ua

У середу, 25 листопада, у Львові та на Львівщині діятимуть погодинні відключення світла. Щоправда, у трьох чергах обійдеться без обмежень.

Про це повідомили у Львівобленерго, передає Новини.LIVE.

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Відключення світла у Львові та області 25 листопада

черга 1.1 — з 20:30 до 24:00;

черги 1.2, 2.1 — з 08:00 до 09:30;

черги 2.1, 3.1 — з 09:30 до 13:00;

черга 3.2 — з 16:30 до 20:00;

черга 4.1 — з 16:30 до 20:30;

черги 4.2, 5.1, 6.2 — без відключень;

черги 5.2, 6.1 — з 13:00 до 16:30.

Дізнатися свою чергу аварійних чи погодинних відключень можна на сайті "Львівобленерго" в розділі "Чому немає світла".

Ця ж інформація є в чат-ботах:

Крім того, можна скористатися застосунком "КомКом".

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