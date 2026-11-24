Вулиці та трамвай у Львові. Фото ілюстративне: Львівська міська рада

У середу, 25 листопада, у Львові та Львівській області очікується хмарна погода з проясненнями, вночі можливий невеликий сніг, а вдень істотних опадів не прогнозують. Температура повітря в області вночі опуститься до -5 °C, тоді як удень підніметься до +3 °C, а через ожеледицю на дорогах синоптики оголосили жовтий рівень небезпеки.

Про це повідомили Новини.LIVE з посиланням на Львівський регіональний центр з гідрометеорології.

Реклама

Погода в Україні. Фото: метеопрог

Погода у Львові та області 25 листопада

За прогнозом синоптиків, на території Львівської області переважатиме хмарна погода з проясненнями. У нічні години очікується невеликий сніг, однак удень істотних опадів не передбачається.

Вітер буде західного напрямку зі швидкістю 5–10 м/с.

Температура повітря в області вночі становитиме від 0 до 5 °C морозу, а вдень коливатиметься від 2 °C морозу до 3 °C тепла.

Читайте також:

У самому Львові вночі прогнозують від 1 до 3 °C морозу. Вдень стовпчики термометрів показуватимуть від 0 до 2 °C тепла.

Синоптики попередили про ожеледицю на дорогах

Львівський регіональний центр з гідрометеорології оголосив попередження про небезпечні метеорологічні явища на 25–26 листопада.

За даними метеорологів, упродовж двох днів на дорогах Львова та всієї області очікується ожеледиця.

У зв'язку з цим встановлено перший рівень небезпеки — жовтий.

Останні новини

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що з'явилися фото зустрічі принца Гаррі з українським ветераном у Львові. Герцог Сассекський став на коліно перед військовим з ампутацією, щоб спілкуватися з ним на одному рівні.

Також Новини.LIVE писали, що у Львові відбулося чергове судове засідання у справі про вбивство колишнього голови Верховної Ради Андрія Парубія. Прокурор Тарас Ковальчук повідомив, що експерти виявили на пістолеті біологічні сліди обвинуваченого Михайла Сцельнікова. Водночас сам підсудний поставив під сумнів результати ДНК-експертизи.