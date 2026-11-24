Улицы и трамвай во Львове. Иллюстративное фото: Львовский городской совет

В среду, 25 ноября, во Львове и Львовской области ожидается облачная погода с прояснениями, ночью возможен небольшой снег, а днем существенных осадков не прогнозируют. Температура воздуха в области ночью опустится до -5 °C, тогда как днем поднимется до +3 °C, а из-за гололедицы на дорогах синоптики объявили желтый уровень опасности.

Об этом сообщили Новини.LIVE со ссылкой на Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

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Погода в Украине. Фото: Метеопрог

Погода во Львове и области 25 ноября

По прогнозу синоптиков, на территории Львовской области будет преобладать облачная погода с прояснениями. В ночные часы ожидается небольшой снег, однако днем существенных осадков не предвидится.

Ветер будет западного направления со скоростью 5–10 м/с.

Температура воздуха в области ночью составит от 0 до 5 °C мороза, а днем будет колебаться от 2 °C мороза до 3 °C тепла.

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В самом Львове ночью прогнозируют от 1 до 3 °C мороза. Днем столбики термометров будут показывать от 0 до 2 °C тепла.

Синоптики предупредили о гололедице на дорогах

Львовский региональный центр по гидрометеорологии объявил предупреждение об опасных метеорологических явлениях на 25–26 ноября.

По данным метеорологов, в течение двух дней на дорогах Львова и всей области ожидается гололедица.

В связи с этим установлен первый уровень опасности — желтый.

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Также Новини.LIVE писали, что во Львове состоялось очередное судебное заседание по делу об убийстве бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия. Прокурор Тарас Ковальчук сообщил, что эксперты обнаружили на пистолете биологические следы обвиняемого Михаила Сцельникова. В то же время сам подсудимый поставил под сомнение результаты ДНК-экспертизы.