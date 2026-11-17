Обвинувачений у вбивстві Андрія Парубія Михайло Сцельніков. Фото: Новини.LIVE

У Франківському районному суді Львова у вівторок, 17 листопада, продовжили розгляд справи про вбивство народного депутата України, колишнього голови Верховної Ради Андрія Парубія. Під час засідання прокурор Тарас Ковальчук представив результати експертизи зброї. Обвинувачений Михайло Сцельніков поставив їх під сумнів.

Про це передає журналістка Новини.LIVE Марта Байдака із зали суду.

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Засідання по справі вбивства Парубія. Фото: Новини.LIVE

Що показала ДНК-експертиза у справі Парубія

За словами прокурора, експерти виявили на пістолеті біологічні сліди Михайла Сцельнікова. Сторона обвинувачення вважає це доказом того, що він користувався зброєю.

Адвокат потерпілих Юрій Зошій уточнив, що загалом на пістолеті знайшли ДНК трьох людей.

"Цю зброю тримали як мінімум троє людей. Більш детально, на якій з цих запчастин, де є відбитки зразків Сцельнікова, ми будемо говорити про це на дебатах. Але це дуже важлива експертиза", — зазначив адвокат.

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Як Сцельніков пояснив свої сумніви щодо ДНК

Під час засідання обвинувачений заявив, що впізнав свою зброю. Водночас він не розуміє, як експерти змогли знайти на ній його ДНК.

"Я просто сумніваюся у висновках експертизи. Чому? Обріз мій я одразу пізнав, це сто відсотків, мені немає чого брехати. Але то, що експерт каже, що знайшли ДНК, в мене просто взагалі питання", — сказав Сцельніков.

Він додав, що наніс на зброю товстий шар літолу або іншого мастила.

"Як можна зняти ДНК після того? Не знаю. Тобто спочатку ж треба оцей слой масла зняти і потім брати ДНК", — заявив обвинувачений.

Що відомо про вбивство Андрія Парубія

Андрія Парубія застрелили 30 серпня 2025 року у Львові. Нападник, переодягнений кур'єром служби доставки, кілька разів вистрілив у політика. Від отриманих поранень Парубій загинув на місці.

У ніч на 1 вересня правоохоронці затримали Михайла Сцельнікова у Хмельницькій області. Згодом йому повідомили про підозру. Справу кваліфікували як посягання на життя народного депутата та незаконне поводження зі зброєю.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що суд продовжив Михайлу Сцельнікову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.

Також Новини.LIVE писали, що Сцельніков визнав, що саме він стріляв в Андрія Парубія. Про це обвинувачений заявив під час одного з попередніх судових засідань.