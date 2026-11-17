Обвиняемый в убийстве Андрея Парубия Михаил Сцельников. Фото: Новини.LIVE

Во вторник, 17 ноября, в Франковском районном суде Львова продолжилось рассмотрение дела об убийстве народного депутата Украины, бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия. В ходе заседания прокурор Тарас Ковальчук представил результаты экспертизы оружия. Обвиняемый Михаил Сцельников поставил их под сомнение.

Об этом сообщает журналистка Новини.LIVE Марта Байдака из зала суда.

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Заседание по делу об убийстве Парубия. Фото: Новини.LIVE

Что показала ДНК-экспертиза по делу Парубия

По словам прокурора, эксперты обнаружили на пистолете биологические следы Михаила Сцельникова. Сторона обвинения считает это доказательством того, что он пользовался оружием.

Адвокат потерпевших Юрий Зоший уточнил, что в общей сложности на пистолете обнаружили ДНК трех человек.

"Это оружие держали в руках как минимум три человека. Более подробно о том, на какой из этих деталей обнаружены отпечатки Сцельникова, мы расскажем в ходе прений. Но это очень важная экспертиза", — отметил адвокат.

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Как Сцельников объяснил свои сомнения по поводу ДНК

Во время заседания обвиняемый заявил, что опознал свое оружие. В то же время он не понимает, как эксперты смогли найти на нем его ДНК.

"Я просто сомневаюсь в выводах экспертизы. Почему? Свой обрез я сразу узнал, это на сто процентов, мне нечего врать. Но то, что эксперт говорит, что нашли ДНК, у меня просто вообще вызывает вопросы", — сказал Сцельников.

Он добавил, что нанёс на оружие толстый слой литола или другой смазки.

"Как можно снять ДНК после этого? Не знаю. То есть сначала же нужно этот слой масла снять, а потом брать ДНК", — заявил обвиняемый.

Что известно об убийстве Андрея Парубия

Андрея Парубия застрелили 30 августа 2025 года во Львове. Нападавший, переодетый в курьера службы доставки, несколько раз выстрелил в политика. От полученных ранений Парубий скончался на месте.

В ночь на 1 сентября правоохранители задержали Михаила Сцельникова в Хмельницкой области. Впоследствии ему сообщили о подозрении. Дело квалифицировали как посягательство на жизнь народного депутата и незаконное обращение с оружием.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что суд продлил Михаилу Сцельникову меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

Также Новини.LIVE писали, что Сцельников признал, что именно он стрелял в Андрея Парубия. Об этом обвиняемый заявил во время одного из предыдущих судебных заседаний.