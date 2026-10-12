Убийство Андрея Парубия: Михаил Сцельников признал свою вину в суде

Фото: Обвиняемый в убийстве Андрея Парубия Михаил Сцельников. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Обвиняемый в убийстве Андрея Парубия Михаил Сцельников признался в совершении преступления. Он подтвердил, что именно он стрелял в бывшего председателя Верховной Рады Украины 30 августа 2025 года во Львове.

Об этом Михаил Сцельников заявил во время судебного заседания в понедельник, 12 октября, передает журналистка Новини.LIVE Марта Байдака.

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Сцельников подтвердил преступление

Обвиняемый возмутился длительным рассмотрением доказательств в суде. Во время ознакомления с материалами следствия он заявил, что процесс затягивается, а государство тратит средства на судебное разбирательство.

Фото: Обвиняемый в убийстве Андрея Парубия Михаил Сцельников. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

"Да, я стрелял, я убил", — заявил Сцельников.

Он не имеет возражений в отношении обвинения.

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Сцельников сообщил, что написал заявление о замене государственного адвоката на частного. Речь идет о Диане Каре, которая защищала Вячеслава Зинченко по делу об убийстве Ирины Фарион.

Судебное заседание. Фото: Новости.LIVE/Марта Байдака

Во время очередного судебного заседания продолжили изучение доказательств. В частности, посмотрели видео осмотра вещественных доказательств экспертами уже после изъятия с места происшествия.

Кроме того, Сцельникову показали фото пистолета, и он подтвердил, что это его оружие.

"Да, это именно мой пистолет", — заявил он.

Следующее заседание по делу об убийстве Андрея Парубия состоится 14 октября.

Как писали Новини.LIVE, во время прошлого судебного заседания по делу об убийстве Андрея Парубия обвиняемый Сцельников также просил заменить адвоката на Диану Кору.

Ранее Сцельников сообщил, что узнал о месте проживания Парубия от стоматологов, которых он спровоцировал на разговор. Кроме того, он рассказывал, что после убийства команда из РФ должна была вывезти его через Молдову в Россию.