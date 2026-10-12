Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowРынок недвижимостиЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Львов Убийство Парубия: Сцельников признался в совершении преступления

Убийство Парубия: Сцельников признался в совершении преступления

Ua ru
12 октября 2026 16:00
Репортаж
Убийство Андрея Парубия: Михаил Сцельников признал свою вину в суде
Фото: Обвиняемый в убийстве Андрея Парубия Михаил Сцельников. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Обвиняемый в убийстве Андрея Парубия Михаил Сцельников признался в совершении преступления. Он подтвердил, что именно он стрелял в бывшего председателя Верховной Рады Украины 30 августа 2025 года во Львове.

Об этом Михаил Сцельников заявил во время судебного заседания в понедельник, 12 октября, передает журналистка Новини.LIVE Марта Байдака.

Реклама

Сцельников подтвердил преступление

Обвиняемый возмутился длительным рассмотрением доказательств в суде. Во время ознакомления с материалами следствия он заявил, что процесс затягивается, а государство тратит средства на судебное разбирательство.

Михайло Сцельніков
Фото: Обвиняемый в убийстве Андрея Парубия Михаил Сцельников. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

"Да, я стрелял, я убил", — заявил Сцельников.

Он не имеет возражений в отношении обвинения.

Читайте также:

Сцельников сообщил, что написал заявление о замене государственного адвоката на частного. Речь идет о Диане Каре, которая защищала Вячеслава Зинченко по делу об убийстве Ирины Фарион.

Судове засідання у справі Михайла Сцельнікова
Судебное заседание. Фото: Новости.LIVE/Марта Байдака

Во время очередного судебного заседания продолжили изучение доказательств. В частности, посмотрели видео осмотра вещественных доказательств экспертами уже после изъятия с места происшествия.

Кроме того, Сцельникову показали фото пистолета, и он подтвердил, что это его оружие.

"Да, это именно мой пистолет", — заявил он.

Следующее заседание по делу об убийстве Андрея Парубия состоится 14 октября.

Как писали Новини.LIVE, во время прошлого судебного заседания по делу об убийстве Андрея Парубия обвиняемый Сцельников также просил заменить адвоката на Диану Кору.

Ранее Сцельников сообщил, что узнал о месте проживания Парубия от стоматологов, которых он спровоцировал на разговор. Кроме того, он рассказывал, что после убийства команда из РФ должна была вывезти его через Молдову в Россию.

суд убийство Львов Андрей Парубий Михаил Сцельников
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации