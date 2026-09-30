Убийство Андрея Парубия: суд над Михаилом Сцельниковым продолжается

Михаил Сцельников. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Во Львове продолжается судебный процесс над 52-летним Михаилом Сцельниковым, которого обвиняют в убийстве Андрея Парубия. Во время сегодняшнего заседания фигурант попросил заменить своего нынешнего защитника на государственного адвоката Диану Кору, а также передать ему в изолятор теплую одежду.

Об этом сообщила журналистка Новини.LIVE Марта Байдака, которая находится в зале суда.

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Сцельников хочет другого адвоката

Сегодня проходит очередное судебное заседание по делу о расстреле Андрея Парубия. Обвиняемый, 52-летний Михаил Сцельников, обратился в суд с новыми ходатайствами. В частности, фигурант выразил желание отказаться от услуг своего нынешнего защитника.

Он просит назначить ему государственного адвоката Диану Кору, уточнив, что хочет именно того специалиста, который защищает Вячеслава Зинченко, которого, в свою очередь, подозревают в убийстве Ирины Фарион.

Судебное заседание. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Кроме того, подсудимый обратился с просьбой обеспечить его теплой одеждой. На предыдущих этапах процесса мужчина уже озвучивал детали подготовки к преступлению. Сцельников утверждал, что совершал нападение самостоятельно.

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Михаил Сцельников. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

По его словам, все необходимые указания поступали через один из каналов в мессенджере Telegram, однако от кого именно он их получал, ему неизвестно. Также ранее подозреваемый объяснял свой мотив. Он заявлял, что пошел на такой шаг, чтобы впоследствии попасть в списки на обмен и таким образом разыскать своего сына.

Новини.LIVE сообщали, что, согласно материалам следствия, в 2025 году нападавший выпустил в Андрея Парубия не менее восьми пуль. После содеянного он пытался скрываться, однако в начале сентября правоохранители успешно задержали его на территории Хмельницкой области. Впоследствии, 9 сентября, Франковский районный суд города Львова вынес решение о мере пресечения в отношении Сцельникова. Срок его пребывания под стражей тогда продлили на 60 суток, поэтому соответствующий арест будет действовать до 7 ноября.

Также Михаил Сцельников признался, как именно он узнал адрес политика для нападения. По словам Михаила Сцельникова, нужную информацию он узнал от стоматологов, просто намеренно спровоцировав врачей на разговор.