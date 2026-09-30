Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowРынок недвижимостиЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Львов Суд по делу Парубия: Сцельников хочет адвоката, как у Зинченко

Суд по делу Парубия: Сцельников хочет адвоката, как у Зинченко

Ua ru
30 сентября 2026 12:33
Репортаж
Убийство Андрея Парубия: суд над Михаилом Сцельниковым продолжается
Михаил Сцельников. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Во Львове продолжается судебный процесс над 52-летним Михаилом Сцельниковым, которого обвиняют в убийстве Андрея Парубия. Во время сегодняшнего заседания фигурант попросил заменить своего нынешнего защитника на государственного адвоката Диану Кору, а также передать ему в изолятор теплую одежду.

Об этом сообщила журналистка Новини.LIVE Марта Байдака, которая находится в зале суда.

Реклама

Сцельников хочет другого адвоката

Сегодня проходит очередное судебное заседание по делу о расстреле Андрея Парубия. Обвиняемый, 52-летний Михаил Сцельников, обратился в суд с новыми ходатайствами. В частности, фигурант выразил желание отказаться от услуг своего нынешнего защитника.

Он просит назначить ему государственного адвоката Диану Кору, уточнив, что хочет именно того специалиста, который защищает Вячеслава Зинченко, которого, в свою очередь, подозревают в убийстве Ирины Фарион.

Суд вбивство Андрія Парубія
Судебное заседание. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Кроме того, подсудимый обратился с просьбой обеспечить его теплой одеждой. На предыдущих этапах процесса мужчина уже озвучивал детали подготовки к преступлению. Сцельников утверждал, что совершал нападение самостоятельно.

Читайте также:
Вбивство Андрія Парубія суд
Михаил Сцельников. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

По его словам, все необходимые указания поступали через один из каналов в мессенджере Telegram, однако от кого именно он их получал, ему неизвестно. Также ранее подозреваемый объяснял свой мотив. Он заявлял, что пошел на такой шаг, чтобы впоследствии попасть в списки на обмен и таким образом разыскать своего сына.

Новини.LIVE сообщали, что, согласно материалам следствия, в 2025 году нападавший выпустил в Андрея Парубия не менее восьми пуль. После содеянного он пытался скрываться, однако в начале сентября правоохранители успешно задержали его на территории Хмельницкой области. Впоследствии, 9 сентября, Франковский районный суд города Львова вынес решение о мере пресечения в отношении Сцельникова. Срок его пребывания под стражей тогда продлили на 60 суток, поэтому соответствующий арест будет действовать до 7 ноября.

Также Михаил Сцельников признался, как именно он узнал адрес политика для нападения. По словам Михаила Сцельникова, нужную информацию он узнал от стоматологов, просто намеренно спровоцировав врачей на разговор.

суд убийство Львов Андрей Парубий Михаил Сцельников
Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Автор:
Анастасия Постоенко

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации