Вбивство Андрія Парубія: суд над Михайлом Сцельніковим триває

Михайло Сцельніков. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

У Львові триває судовий процес над 52-річним Михайлом Сцельніковим, якого звинувачують у вбивстві Андрія Парубія. Під час сьогоднішнього засідання фігурант попросив замінити свого поточного захисника на державного адвоката Діану Кору, а також передати йому в ізолятор теплий одяг.

Про це повідомила журналістка Новини.LIVE Марта Байдака, яка перебуває у залі суду.

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Сцельніков хоче іншого адвоката

Сьогодні відбувається чергове судове засідання у справі про розстріл Андрія Парубія. Обвинувачений, 52-річний Михайло Сцельніков, звернувся до суду з новими клопотаннями. Зокрема, фігурант висловив бажання відмовитися від послуг свого поточного захисника.

Він просить призначити йому державного адвоката Діану Кору, уточнивши, що хоче саме того фахівця, який захищає В'ячеслава Зінченка, якого своєю чергою підозрюють у вбивстві Ірини Фаріон.

Судове засідання. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Крім того, підсудний звернувся з проханням забезпечити його теплим одягом.Під час попередніх етапів процесу чоловік уже озвучував деталі підготовки до злочину. Сцельніков стверджував, що здійснював напад самостійно.

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Михайло Сцельніков. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

За його словами, всі необхідні вказівки надходили через один із каналів у месенджері Telegram, однак від кого саме він їх отримував йому невідомо. Також раніше підозрюваний пояснював свій мотив. Він заявляв, що пішов на такий крок, аби згодом потрапити до списків на обмін і таким чином розшукати свого сина.

Новини.LIVE повідомляли, що згідно з матеріалами слідства, нападник у 2025 році випустив у Андрія Парубія щонайменше вісім куль. Після скоєного він намагався переховуватися, проте на початку вересня правоохоронці успішно затримали його на території Хмельницької області. Згодом, 9 вересня, Франківський районний суд міста Львова ухвалив рішення щодо запобіжного заходу для Сцельнікова. Термін його перебування під вартою тоді подовжили на 60 діб, тож відповідний арешт діятиме до 7 листопада.

Також Михайло Сцельніков зізнався, як саме він довідався адресу політика для нападу. За словами Михайла Сцельнікова, потрібну інформацію він дізнався від стоматологів, просто навмисно спровокувавши лікарів на розмову.