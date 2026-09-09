Сцельніков дізнався адресу Парубія від стоматологів

Вбивство Парубія: Сцельніков отримав його адресу від стоматологів
Обвинувачений у вбивстві Андрія Парубія Михайло Сцельніков розповів, що дізнався про місцепроживання ексспікера Верховної Ради від стоматологів. За його словами, він спровокував лікарів на розмову.
Про це Михайло Сцельніков розповів у залі суду у середу, 9 вересня, передає журналістка Новини.LIVE Марта Байдака.
Вбивство Андрія Парубія
Сцельніков каже, що лікував зуби на вулиці, де проживає Парубій. За його словами, він говорив з лікарями та від них дізнався інформацію.
Стоматологи розповіли, що Парубій живе поряд у новому будинку.
"І тоді воно співпало. Зірки зійшлися", — каже Сцельніков.
Причетність Росії
Сцельніков зазначив, що після вбивства російська команда повинна була вивезти його через Молдову до РФ.
"Є офіційна команда, яка мала мене просто вивозити через Молдову", — зазначив обвинувачений.
Він каже, що вбивство Парубія повʼязане із загибеллю його сина на фронті.
Як писали Новини.LIVE, 9 вересня у Львові пройшло судове засідання у справі Михайла Сцельнікова, якого звинувачують у вбивстві Парубія. Під час розгляду суд продовжив обвинуваченому запобіжний захід.
А 30 серпня минув рік від дня трагічної загибелі Андрія Парубія у Львові. Новини.LIVE детально розповідали, що про нього відомо.