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Головна Львів Вбивство Парубія: Сцельніков отримав його адресу від стоматологів

Вбивство Парубія: Сцельніков отримав його адресу від стоматологів

Ua ru
9 вересня 2026 19:35
Репортаж
Сцельніков дізнався адресу Парубія від стоматологів
Михайло Сцельніков. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Обвинувачений у вбивстві Андрія Парубія Михайло Сцельніков розповів, що дізнався про місцепроживання ексспікера Верховної Ради від стоматологів. За його словами, він спровокував лікарів на розмову.

Про це Михайло Сцельніков розповів у залі суду у середу, 9 вересня, передає журналістка Новини.LIVE Марта Байдака.

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Вбивство Андрія Парубія

Сцельніков каже, що лікував зуби на вулиці, де проживає Парубій. За його словами, він говорив з лікарями та від них дізнався інформацію.

Стоматологи розповіли, що Парубій живе поряд у новому будинку

"І тоді воно співпало. Зірки зійшлися", — каже Сцельніков.

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Причетність Росії

Сцельніков зазначив, що після вбивства російська команда повинна була вивезти його через Молдову до РФ.

"Є офіційна команда, яка мала мене просто вивозити через Молдову", — зазначив обвинувачений.

Він каже, що вбивство Парубія повʼязане із загибеллю його сина на фронті.

Як писали Новини.LIVE, 9 вересня у Львові пройшло судове засідання у справі Михайла Сцельнікова, якого звинувачують у вбивстві Парубія. Під час розгляду суд продовжив обвинуваченому запобіжний захід. 

А 30 серпня минув рік від дня трагічної загибелі Андрія Парубія у Львові. Новини.LIVE детально розповідали, що про нього відомо.

суд вбивство Львів Андрій Парубій Михайло Сцельніков
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула

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