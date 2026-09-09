Суд обрав запобіжний захід вбивці Парубія та заслухав його перші свідчення

Михайло Сцельніков. Фото: кадр з відео

У Львові відбувся судовий розгляд справи Михайла Сцельнікова, якого обвинувачують у вбивстві колишнього Голови Верховної Ради України Андрія Парубія. Під час засідання суд продовжив йому запобіжний захід, а сам обвинувачений під час допиту розповів, чому відмовився від ідеї підірвати автомобіль.

Під час підготовки злочину Сцельніков використав вогнепальну зброю, повідомляє з зали суду наш кореспондент Марта Байдака.

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Суд продовжив арешт обвинуваченому

Під час попереднього слухання суд продовжив Сцельнікову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою ще на 60 діб без права внесення застави. Під вартою він перебуватиме до 7 листопада включно.

На засіданні були присутні його адвокат Віктор Пономаренко, прокурор Тарас Ковальчук, рідні Парубія та адвокат потерпілих Юрій Зошій.

Під час допиту Сцельніков заявив, що спочатку розглядав різні способи вчинення злочину, зокрема підрив автомобіля. Однак він відмовився від такого варіанту через ризик для випадкових людей.

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"Я зараз можу згадати, що були різні ідеї, зокрема просто взяти й підірвати машину. Але від цієї ідеї я відмовився. Підірвати машину біля дитячого садочка й наражати когось на небезпеку або біля трамвайної колії, де ходить багато людей, я не хотів", — сказав Сцельніков.

Після цього, як стверджує обвинувачений, він вирішив діяти за допомогою вогнепальної зброї.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв про продовження запобіжного заходу Сцельнікову на 60 днів без права внесення застави. Рішення діяло 10 вересня.

Також Новини.LIVE писав про розгляд у суді матеріалів щодо підготовки Сцельнікова до злочину. Сторона обвинувачення представила інформацію про схованки в лісі, якими він користувався.