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Главная Львов Во Львове прошел суд по убийству Парубия: допросили обвиняемого

Во Львове прошел суд по убийству Парубия: допросили обвиняемого

Ua ru
9 сентября 2026 19:11
Суд избрал меру пресечения в отношении убийцы Парубия и заслушал его показания
Михаил Сцельников. Фото: кадр из видео

Во Львове состоялось судебное разбирательство по делу Михаила Сцельникова, которого обвиняют в убийстве бывшего председателя Верховной Рады Украины Андрея Парубия. В ходе заседания суд продлил ему меру пресечения, а сам обвиняемый во время допроса рассказал, почему отказался от идеи взорвать автомобиль.

При подготовке преступления Сцельников использовал огнестрельное оружие, сообщает из зала суда наш корреспондент Марта Байдака.

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Суд продлил арест обвиняемому

В ходе предварительного слушания суд продлил Сцельникову меру пресечения в виде содержания под стражей еще на 60 суток без права внесения залога. Под стражей он будет находиться до 7 ноября включительно.

На заседании присутствовали его адвокат Виктор Пономаренко, прокурор Тарас Ковальчук, родственники Парубия и адвокат потерпевших Юрий Зоший.

Во время допроса Сцельников заявил, что сначала рассматривал различные способы совершения преступления, в частности подрыв автомобиля. Однако он отказался от такого варианта из-за риска для посторонних людей.

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"Я сейчас могу вспомнить, что были разные идеи, в частности просто взять и взорвать машину. Но от этой идеи я отказался. Взорвать машину возле детского сада и подвергать кого-то опасности или возле трамвайных путей, где ходит много людей, я не хотел", — сказал Сцельников.

После этого, как утверждает обвиняемый, он решил действовать с помощью огнестрельного оружия.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал о продлении меры пресечения Сцельникову на 60 дней без права внесения залога. Решение действовало до 10 сентября.

Также Новини.LIVE писал о рассмотрении в суде материалов о подготовке Сцельникова к преступлению. Сторона обвинения представила информацию о тайниках в лесу, которыми он пользовался.

суд убийство судебные решения Андрей Парубий Михаил Сцельников
Леонид Ужва - Редактор новостей
Автор:
Леонид Ужва

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