Суд у Львові продовжив арешт Сцельнікова у справі вбивства Парубія

Михайло Сцельніков. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

У Франківському райсуді Львова ухвалили рішення продовжувати запобіжний захід Михайлу Сцельнікову, обвинуваченому у вбивстві Андрія Парубія. Під вартою він перебуватиме до 10 вересня без права внесення застави.

Про це повідомила журналістка Новини.LIVE Марта Байдака із залу суду у понеділок, 13 липня.

Михайло Сцельніков залишилиться під вартою

Із клопотанням про продовження цього запобіжного заходу для обвинуваченого у вбивстві Андрія Парубія виступив прокурор. Суд задовольнив його, тому Сцельніков перебуватиме в СІЗО ще щонайменше два місяці.

Судове засідання у справі Парубія. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Що заявляв Сцельніков у залі суду

Сцельніков повідомив, що на початковому етапі розглядав варіант убивства Парубія із застосуванням вибухового пристрою із дистанційним підривом. За його словами, у нього були електродетонатори, а виготовлення вибухового пристрою не становило труднощів.

Обвинувачений Михайло Сцельніков. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Від цього варіанту обвинувачений відмовився через загрозу для сторонніх осіб, адже автомобіль могли залишити поблизу дитячого садка або трамвайних колій.

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У підсумку Сцельніков обрав використання вогнепальної зброї, попри те, що це становило більший ризик для нього самого.

Як писали Новини.LIVE, 8 липня у Франківському районному суді Львова розглянули відео з ділянок лісу, де знайшли докази у справі вбивства Андрія Парубія. Зокрема, обвинувачений намагався втопити свій велосипед у Винниківському лісі.

Раніше Франківський районний суд Львова постановив тимчасово призупинити виплату частини одноразової грошової допомоги батькові загиблого військовослужбовця Михайла Сцельнікова в межах розгляду справи про вбивство Андрія Парубія.