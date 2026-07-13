Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка ЧС-2026 Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїРинок праціСвіт туризмуМодаЄвробаченняГрядкаКультАвтоДім та городРинок нерухомостіШтабТехноШоу-бізнес --СпортГроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаКиївВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Харків
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Львів Вбивство Парубія: обвинуваченому продовжили запобіжний захід

Вбивство Парубія: обвинуваченому продовжили запобіжний захід

Ua ru
Дата публікації: 13 липня 2026 13:03
Суд у Львові продовжив арешт Сцельнікова у справі вбивства Парубія
Михайло Сцельніков. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

У Франківському райсуді Львова ухвалили рішення продовжувати запобіжний захід Михайлу Сцельнікову, обвинуваченому у вбивстві Андрія Парубія. Під вартою він перебуватиме до 10 вересня без права внесення застави.

Про це повідомила журналістка Новини.LIVE Марта Байдака із залу суду у понеділок, 13 липня.

Михайло Сцельніков залишилиться під вартою

Із клопотанням про продовження цього запобіжного заходу для обвинуваченого у вбивстві Андрія Парубія виступив прокурор. Суд задовольнив його, тому Сцельніков перебуватиме в СІЗО ще щонайменше два місяці.

Суд у справі вбивстві Андрія Парубія
Судове засідання у справі Парубія. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Що заявляв Сцельніков у залі суду

Сцельніков повідомив, що на початковому етапі розглядав варіант убивства Парубія із застосуванням вибухового пристрою із дистанційним підривом. За його словами, у нього були електродетонатори, а виготовлення вибухового пристрою не становило труднощів.

Михайло Сцельніков
Обвинувачений Михайло Сцельніков. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Від цього варіанту обвинувачений відмовився через загрозу для сторонніх осіб, адже автомобіль могли залишити поблизу дитячого садка або трамвайних колій.

Читайте також:

У підсумку Сцельніков обрав використання вогнепальної зброї, попри те, що це становило більший ризик для нього самого.

Як писали Новини.LIVE, 8 липня у Франківському районному суді Львова розглянули відео з ділянок лісу, де знайшли докази у справі вбивства Андрія Парубія. Зокрема, обвинувачений намагався втопити свій велосипед у Винниківському лісі. 

Раніше Франківський районний суд Львова постановив тимчасово призупинити виплату частини одноразової грошової допомоги батькові загиблого військовослужбовця Михайла Сцельнікова в межах розгляду справи про вбивство Андрія Парубія. 

суд Львів Андрій Парубій
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації