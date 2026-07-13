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Главная Львов Убийство Парубия: обвиняемому продлили меру пресечения

Убийство Парубия: обвиняемому продлили меру пресечения

Ua ru
Дата публикации 13 июля 2026 13:03
Суд во Львове продлил арест Сцельникова по делу об убийстве Парубия
Михаил Сцельников. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Во Франковском районном суде Львова было принято решение продлить меру пресечения Михаилу Сцельникову, обвиняемому в убийстве Андрея Парубия. Он будет находиться под стражей до 10 сентября без права освобождения под залог.

Об этом сообщила журналистка Новини.LIVE Марта Байдака из зала суда в понедельник, 13 июля.

Михаил Сцельников останется под стражей

С ходатайством о продлении этой меры пресечения для обвиняемого в убийстве Андрея Парубия выступил прокурор. Суд удовлетворил его, поэтому Сцельников будет находиться в СИЗО еще как минимум два месяца.

Суд у справі вбивстві Андрія Парубія
Судебное заседание по делу Парубия. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Что заявлял Сцельников в зале суда

Сцельников сообщил, что на начальном этапе рассматривал вариант убийства Парубия с применением взрывного устройства с дистанционным подрывом. По его словам, у него были электродетонаторы, а изготовление взрывного устройства не представляло трудностей.

Михайло Сцельніков
Обвиняемый Михаил Сцельников. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

От этого варианта обвиняемый отказался из-за угрозы для посторонних лиц, ведь автомобиль могли оставить рядом с детским садом или трамвайными путями.

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В итоге Сцельников решил использовать огнестрельное оружие, несмотря на то, что это представляло больший риск для него самого.

Как писали Новини.LIVE, 8 июля во Франковском районном суде Львова рассмотрели видео с участков леса, где были найдены доказательства по делу об убийстве Андрея Парубия. В частности, обвиняемый пытался спрятать свой велосипед в Винниковском лесу.

Ранее Франковский районный суд Львова постановил временно приостановить выплату части единовременной денежной помощи отцу погибшего военнослужащего Михаила Сцельникова в рамках рассмотрения дела об убийстве Андрея Парубия.

суд Львов Андрей Парубий
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула
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