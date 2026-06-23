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Главная Львов Во Львове продолжился суд над обвиняемым в убийстве Андрея Парубия

Во Львове продолжился суд над обвиняемым в убийстве Андрея Парубия

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Дата публикации 23 июня 2026 12:47
Суд по делу об убийстве Парубия: заседание 23 июня
Судебное заседание по делу об убийстве Андрея Парубия 23 июня 2026 года. Фото: Марта Байдака/Новини.LIVE

В Франковском районном суде Львова в понедельник продолжилось рассмотрение дела Михаила Сцельникова, которого обвиняют в убийстве бывшего председателя Верховной Рады Украины Андрея Парубия. На заседание прибыли родственники погибшего, прокуроры и адвокаты сторон.

Об этом сообщила журналистка Новини.LIVE Марта Байдака из зала суда.

Суд продолжил изучение доказательств по делу

Во вторник, 23 июня, перед началом слушания адвокат передал Сцельникову документы для ознакомления. Сам обвиняемый заявил об исчезновении 200 долларов, которые, по его словам, были изъяты в ходе следственных действий. Он подал соответствующее ходатайство и просил установить виновных в исчезновении средств.

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Обвиняемый Михаил Сцельников в суде 23 июня. Фото: Марта Байдака/Новини.LIVE

Защита просила приобщить документ к материалам дела. В то же время прокурор и сестра Андрея Парубия выступили против. После обсуждения суд отказал в удовлетворении этого ходатайства и не приобщил его к материалам производства.

Далее суд перешел к рассмотрению письменных и вещественных доказательств, которые зачитывал прокурор. Во время заседания Сцельников также сделал несколько эмоциональных заявлений и обратился к представителям правоохранительных органов.

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Судебное заседание 23 июня. Фото: Марта Байдака/Новини.LIVE

Новини.LIVE сообщали, что 22 июня в заседании приняли участие обвиняемый, его адвокат, прокурор и представители потерпевшей стороны. Однако завершить слушание в тот день не удалось — из-за заявления об отводе защитника суд отложил рассмотрение дела и назначил следующее заседание на 23 июня.

Новини.LIVE сообщали, что во Львове одну из площадей назвали в честь Героя Украины Андрея Парубия. Решение было принято в честь памяти государственного деятеля и его вклада в становление и развитие украинского государства.

суд Львов Андрей Парубий
Штин Ульяна - Редактор ленты новостей
Автор:
Штин Ульяна
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