Буданов: во Львове появится площадь имени Андрея Парубия

Кирилл Буданов.

Во Львове площадь имени Героя Украины Андрея Парубия. Такое решение является шагом к чествованию вклада государственного деятеля в развитие украинской государственности.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом заявил руководитель Офиса президента Кирилл Буданов.

Площадь Андрея Парубия во Львове

Буданов рассказал, что Парубий является примером политика, который доказал свою преданность стране не словами, а конкретными действиями и принципами.

"Во Львове будет площадь имени Героя Украины Андрея Парубия. Достойное чествование государственного деятеля, который своим примером доказал — государственность строится не на словах, а на ценностях и убеждениях", — отметил руководитель ОПУ.

Скриншот сообщения Кирилла Буданова

Что известно об убийстве Андрея Парубия

Бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия убили 30 августа 2025 года во Львове. Нападавший стрелял в политика во Франковском районе недалеко от дома, где проживал депутат.

Злоумышленник, который маскировался под курьера службы доставки, подошел к Парубию вплотную и произвел около восьми выстрелов из короткоствольного оружия. От полученных ранений политик погиб на месте. После нападения киллер сбежал, однако уже в ночь на 1 сентября его задержали правоохранители.

Правоохранители рассматривали несколько версий мотивов преступления, в том числе вероятную причастность российских спецслужб. По данным следствия, подозреваемый мог действовать как агент РФ, а подготовка к убийству длилась минимум несколько месяцев или даже год. Подозреваемому грозит пожизненное заключение.