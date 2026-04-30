Буданов: у Львові з’явиться площа імені Андрія Парубія

У Львові площа імені Героя України Андрія Парубія. Таке рішення є кроком до вшанування внеску державного діяча в розбудову української державності.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це заявив керівник Офісу президента Кирило Буданов.

Буданов розповів, що Парубій є прикладом політика, який довів свою відданість країні не словами, а конкретними діями та принципами.

"У Львові буде площа імені Героя України Андрія Парубія. Гідне вшанування державного діяча, який своїм прикладом довів — державність будується не на словах, а на цінностях і переконаннях", — зазначив керівник ОПУ.

Що відомо про вбивство Андрія Парубія

Колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія вбили 30 серпня 2025 року у Львові. Нападник стріляв у політика у Франківському районі неподалік будинку, де проживав депутат.

Читайте також:

Зловмисник, який маскувався під кур'єра служби доставки, підійшов до Парубія впритул і здійснив приблизно вісім пострілів із короткоствольної зброї. Від отриманих поранень політик загинув на місці. Після нападу кілер втік, однак уже в ніч на 1 вересня його затримали правоохоронці.

Правоохоронці розглядали кілька версій мотивів злочину, зокрема ймовірну причетність російських спецслужб. За даними слідства, підозрюваний міг діяти як агент РФ, а підготовка до вбивства тривала щонайменше кілька місяців або навіть рік. Підозрюваному загрожує довічне ув'язнення.