Правоохоронці повідомили деталі про можливого вбивцю Андрія Парубія у Львові

Ймовірний вбивця Андрія Парубія. Фото: соцмережі

Правоохоронці висловилися про можливого вбивця Андрія Парубія у Львові у суботу, 30 серпня. Відомо, що підозрюваний схожий на курʼєра Glovo.

Про це правоохоронці розповіли на брифінгу у Львові у суботу, 30 серпня.

Вбивця Андрія Парубія

"Ми на даний час маємо інформацію, що особа мала схожий одяг, була у шоломі, яка, попередньо, може бути причетна до вчинення злочину. Чи була це група осіб, чи стрілець працював один — інформація встановлюється", — зауважили правоохоронці.

На брифінгу наголосили, що у Telegram-каналах зʼявляється дуже багато інформації, яка не є перевіреною. Людей закликали не довіряти неперевіреним повідомленням.

"Ця інформація, якою ми ділимося з вами — вона є офіційною. Давайте керуватися тим, що ми надаємо і суспільство буде знати правду і ми знайдемо відповідального", — додали правоохоронці.

Нагадаємо, керівник Львівської обласної прокуратури Микола Мерет розповів, чи можуть бути повʼязані вбивства Андрія Парубія та Ірини Фаріон.

Крім того, правоохоронці відреагували на швидке поширення відео вбивства Парубія у мережі.