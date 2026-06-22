Судебное заседание по делу об убийстве Парубия перенесли на 23 июня

Судебное заседание по делу об убийстве Андрея Парубия. Фото: Марта Байдака/Новини.LIVE

Во Львове 22 июня возобновили рассмотрение дела об убийстве бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия. Заседание состоялось после перерыва и собрало всех участников процесса, включая обвиняемого и его защиту. Однако слушание не удалось завершить — суд объявил перерыв из-за заявленного отвода адвоката, рассмотрение дела перенесли на 23 июня.

Об этом из зала суда сообщает журналистка Новини.LIVE Марта Байдака.

Суд по делу об убийстве Андрея Парубия 22 июня 2026 года. Фото: Марта Байдака/Новини.LIVE

Суд по делу об убийстве Парубия: заседание перенесли на 23 июня

Сегодня, 22 июня, во Франковском районном суде Львова возобновились слушания по резонансному делу об убийстве Андрея Парубия. В зале присутствовали судьи, прокурор, обвиняемый Михаил Сцельников и его адвокат, а также родственники погибшего политика — жена, дочь, сестра и крестница.

В начале заседания сторона потерпевших обратилась с ходатайством ограничить доступ СМИ к просмотру видеоматериалов с места преступления. Отдельно в суд поступило ещё одно процессуальное ходатайство — об отмене ареста на имущество, которое, согласно материалам дела, подала сторона защиты семьи обвиняемого.

В ходе слушания также возник вопрос об участии защитника в процессе. Именно это стало основанием для заявления об отводе адвоката, из-за чего суд был вынужден приостановить рассмотрение дела и перенести заседание на следующий день — 23 июня.

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Кроме того, адвокат обвиняемого Михаила Сцельникова прокомментировал ход заседания и объяснил свою позицию по процессуальным вопросам.

"Я, адвокат Пономаренко Виктор Петрович, оказываю правовую помощь Сцельникову Михаилу Викторовичу. Что касается отложения сегодняшнего судебного заседания: вопрос о вещественных доказательствах, о которых он заявляет, еще не исследован. В ходе досудебного расследования были изъяты деньги, а в материалах дела имеется фотография определенной суммы денег. Кто именно сделал эту фотографию — пока не установлено, этот вопрос еще не исследован и не является существенным. Речь идет примерно о 200 долларах, однако я пока не могу точно сказать, подтверждается ли это обстоятельство материалами дела. Больше информации у меня пока нет, поскольку я планирую сегодня встретиться с подзащитным и обсудить эти вопросы.

Что касается вопроса об отводе — мы его отдельно не обсуждали. Для меня это стало неожиданностью...", — прокомментировал адвокат Сцельникова.

Напомним, что народного депутата Украины и бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия застрелили во Львове 30 августа 2025 года. По данным следствия, нападавший, переодетый в курьера, произвел восемь выстрелов в спину. Тогда СБУ квалифицировала происшествие как заранее спланированный теракт, который, вероятно, связан с российскими спецслужбами.

Новини.LIVE сообщали, что 25 мая 2026 года состоялось очередное заседание по делу об убийстве бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия. Тогда суд рассмотрел часть письменных доказательств, после чего объявил перерыв в процессе до 22 июня. Обвиняемым по делу является Михаил Сцельников, которому инкриминируют ряд тяжких преступлений.

Новини.LIVE также писали, что Кирилл Буданов сообщил, что во Львове планируют назвать площадь в честь Героя Украины Андрея Парубия. Такое решение, по его словам, призвано почтить вклад государственного деятеля в развитие украинской государственности. Буданов подчеркнул, что Парубий был политиком, который подтверждал свои принципы конкретными действиями, а не словами.