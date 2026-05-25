Суд по делу об убийстве Парубия взял перерыв до 22 июня

Судебное заседание по делу об убийстве Андрея Парубия.

Во Франковском районном суде Львова в понедельник, 25 мая, состоялось судебное заседание по делу об убийстве Андрея Парубия. Известно, что суд объявил перерыв до 22 июня. Подозреваемым в убийстве является Михаил Сцельников.

Об этом сообщила журналистка Новини.LIVE Марта Байдака.

Суд по делу об убийстве Андрея Парубия

Сцельников заявил, что на месте происшествия среди его вещей было только восемь патронов, а видео, приобщенное в качестве вещественного доказательства, по его мнению, не имеет смыслового значения.

Прокурор Тарас Ковальчук сообщил, что на сегодняшнем заседании исследовали письменные вещественные доказательства. По его словам, всего есть более 30 томов. Сегодня исследовали только первые два.

Подозреваемому инкриминируют семь статей: три против основ национальной безопасности, государственная измена, посягательство на жизнь общественного деятеля, призывы к насильственному свержению государственной власти, два преступления против незаконного обращения с оружием и глорификация вооруженной агрессии РФ против Украины.

Адвокат Юрий Зоший говорит, что сегодня исследовали протоколы с места происшествия.

"В частности, были найдены соответствующие гильзы. Это был протокол осмотра места происшествия за пределами города Львова. В частности, это Винники, Винниковский лес, где были найдены в озере велосипед без руля и отдельно переднее колесо. Взяты были следы велосипеда. Была найдена сожженная одежда, остатки этой сожженной одежды. И по мнению стороны обвинения, в дальнейшем это было предметом экспертизы и доказательства стороны обвинения", — отметил он.

Как сообщали Новини.LIVE, Андрея Парубия застрелили 30 августа 2025 года во Львове. А 1 сентября правоохранители задержали подозреваемого в Хмельницкой области. Им оказался львовянин Михаил Сцельников, у которого во время обысков изъяли патроны и предметы с советской символикой. Оружие, из которого было совершено убийство, нападавший сначала спрятал в лесопарковой зоне, а позже перенес на Лычаковское кладбище. В декабре 2025 года СБУ его нашла и изъяла.

В марте 2026 года Офис Генерального прокурора вместе с СБУ завершили досудебное расследование и передали дело в суд. Сцельников признал свою вину.