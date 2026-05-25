Суд у справі вбивства Парубія взяв перерву до 22 червня

Судове засідання у справі вбивства Андрія Парубія. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

У Франківському районному суді Львова у понеділок, 25 травня, відбулося судове засідання у справі вбивства Андрія Парубія. Відомо, що суд оголосив перерву до 22 червня. Підозрюваним у вбивстві є Михайло Сцельніков.

Про це повідомила журналістка Новини.LIVE Марта Байдака.

Сцельніков заявив, що на місці події серед його речей було лише вісім патронів, а відео, долучене як речовий доказ, на його думку, не має змістового значення.

Прокурор Тарас Ковальчук повідомив, що на сьогоднішньому засіданні досліджували письмові речові докази. За його словами, загалом є понад 30 томів. Сьогодні досліджували лише перші два.

Підозрюваному інкримінують сім статей: три проти основ національної безпеки, державна зрада, посягання на життя громадського діяча, заклики до насильницького повалення державної влади, два злочини проти незаконного поводження зі зброєю і глорифікація збройної агресії РФ проти України.

Адвокат Юрій Зошій каже, що сьогодні досліджували протоколи з місця події.

"Зокрема, були знайдені відповідні гільзи. Це був протокол огляду місця події за межами міста Львова. Зокрема, це Винники, Винниківський ліс, де були знайдені в озері велосипед без керма і окремо переднє колесо. Взяті були сліди велосипеда. Був знайдений спалений одяг, залишки цього спаленого одягу. І на думку сторони обвинувачення, в подальшому це було предметом експертизи і доказу сторони обвинувачення", — зазначив він.

Як повідомляли Новини.LIVE, Андрія Парубія застрелили 30 серпня 2025 року у Львові. А 1 вересня правоохоронці затримали підозрюваного в Хмельницькій області. Ним виявився львів’янин Михайло Сцельніков, у якого під час обшуків вилучили набої та предмети із радянською символікою. Зброю, з якої було скоєно вбивство, нападник спершу сховав у лісопарковій зоні, а пізніше переніс на Личаківське кладовище. У грудні 2025 року СБУ її знайшла та вилучила.

У березні 2026 року Офіс Генерального прокурора разом із СБУ завершили досудове розслідування та передали справу до суду. Сцельніков визнав свою провину.