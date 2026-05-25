Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Гламур
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Львів Суд у справі вбивства Парубія взяв перерву до 22 червня

Суд у справі вбивства Парубія взяв перерву до 22 червня

Ua ru
Дата публікації: 25 травня 2026 21:45
Суд у справі вбивства Парубія взяв перерву до 22 червня
Судове засідання у справі вбивства Андрія Парубія. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

У Франківському районному суді Львова у понеділок, 25 травня, відбулося судове засідання у справі вбивства Андрія Парубія. Відомо, що суд оголосив перерву до 22 червня. Підозрюваним у вбивстві є Михайло Сцельніков.

Про це повідомила журналістка Новини.LIVE Марта Байдака.

Суд у справі вбивства Андрія Парубія

Сцельніков заявив, що на місці події серед його речей було лише вісім патронів, а відео, долучене як речовий доказ, на його думку, не має змістового значення. 

Прокурор Тарас Ковальчук повідомив, що на сьогоднішньому засіданні досліджували письмові речові докази. За його словами, загалом є понад 30 томів. Сьогодні досліджували лише перші два.

Підозрюваному інкримінують сім статей: три проти основ національної безпеки, державна зрада, посягання на життя громадського діяча, заклики до насильницького повалення державної влади, два злочини проти незаконного поводження зі зброєю і глорифікація збройної агресії РФ проти України.

Читайте також:

Адвокат Юрій Зошій каже, що сьогодні досліджували протоколи з місця події. 

"Зокрема, були знайдені відповідні гільзи. Це був протокол огляду місця події за межами міста Львова. Зокрема, це Винники, Винниківський ліс, де були знайдені в озері велосипед без керма і окремо переднє колесо. Взяті були сліди велосипеда. Був знайдений спалений одяг, залишки цього спаленого одягу. І на думку сторони обвинувачення, в подальшому це було предметом експертизи і доказу сторони обвинувачення", — зазначив він.

Як повідомляли Новини.LIVE, Андрія Парубія застрелили 30 серпня 2025 року у Львові. А 1 вересня правоохоронці затримали підозрюваного в Хмельницькій області. Ним виявився львів’янин Михайло Сцельніков, у якого під час обшуків вилучили набої та предмети із радянською символікою. Зброю, з якої було скоєно вбивство, нападник спершу сховав у лісопарковій зоні, а пізніше переніс на Личаківське кладовище. У грудні 2025 року СБУ її знайшла та вилучила.

У березні 2026 року Офіс Генерального прокурора разом із СБУ завершили досудове розслідування та передали справу до суду. Сцельніков визнав свою провину.

суд Львів Андрій Парубій
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації