Во Львове началось заседание по делу об убийстве Парубия

Во Франковском районном суде Львова 25 мая продолжается очередное судебное заседание по делу об убийстве Андрея Парубия. Прокурор ходатайствует, чтобы подозреваемому Михаилу Сцельникову продлили меру пресечения.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE Марта Байдака из зала суда.

Суд по делу об убийстве Парубия

Во время сегодняшнего заседания прокурор просил суд оставить меру пресечения для Сцельникова без изменений. Такое решение также поддержал адвокат потерпевших Юрий Зоший.

В результате суд продлил подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей без определения альтернативы о залоге до 23 июля 2026 года.

Также суд удовлетворил ходатайство, по исследованию фото и видео материалов, которые являются приложениями к протоколам осмотра места происшествия, а также осмотра тела убитого — в закрытом судебном заседании. После этого журналистов попросили выйти из зала суда.

Отметим, во время прошлого заседания суд заблокировал выплату Сцельникову в размере 5 млн грн за гибель сына. Эти средства не будут выплачивать до окончательного решения в уголовном производстве.

Что известно об убийстве Парубия

Как писали Новини.LIVE, Андрея Парубия убили 30 августа 2025 года во Львове. Политик погиб от огнестрельных ранений.

Уже 1 сентября 2025 года правоохранители задержали подозреваемого в Хмельницкой области. Им оказался житель Львова Михаил Сцельников. Во время обысков у него нашли советскую символику и патроны.

Пистолет, из которого расстреляли политика, киллер сначала спрятал в лесопарке, а затем перепрятал на Лычаковском кладбище. СБУ обнаружила и изъяла оружие в декабре 2025 года.

В марте 2026 года Офис Генерального прокурора и СБУ завершили расследование и направили дело в суд. Сцельникову грозит пожизненное заключение.