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Главная Львов Во Львове начался суд по делу об убийстве Парубия: новые просьбы к судьям

Во Львове начался суд по делу об убийстве Парубия: новые просьбы к судьям

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Дата публикации 22 июня 2026 11:24
Суд по делу об убийстве Андрея Парубия: подробности заседания во Львове
Судебное заседание 22 июня. Фото: Марта Байдака/Новини.LIVE

Во Львове 22 июня возобновился судебный процесс над Михаилом Сцельниковым, которого обвиняют в убийстве бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия. Заседание началось с просьбы вдовы политика закрыть от прессы просмотр видео с места преступления, а также с неожиданного ходатайства о снятии ареста с имущества родственников подсудимого.

Об этом сообщила журналистка Новини.LIVE Марта Байдака из зала суда.

Во Львове возобновился суд над убийцей Андрея Парубия

Во Франковском районном суде Львова 22 июня завершился перерыв в уголовном производстве по делу об убийстве бывшего спикера Верховной Рады Андрея Парубия. Рассмотрение резонансного дела официально возобновили, собрав в зале коллегию судей, прокурора, а также самого подсудимого Михаила Сцельникова вместе с его защитником.

Михайло Сцельніков вбивця Парубія
Михаил Сцельников. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Поддержать обвинение и наблюдать за процессом пришли ближайшие родственники убитого политика. В частности, на заседание прибыли сестра, дочь и крестница Андрея Парубия, а также его жена Ульяна.

Вдова сразу обратилась к суду с процессуальной просьбой: она настаивает на том, чтобы видеоматериалы, снятые непосредственно на месте убийства, участники дела просматривали без присутствия представителей СМИ.

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Присутствующие на судебном заседании. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Кроме того, в суд поступил документ от третьей стороны с требованием отменить арест имущества. Инициатором этого ходатайства выступила адвокат, представляющая интересы матери и супруги обвиняемого Сцельникова. Адвокат семьи Парубия заявил, что вообще ничего не знал о подготовке и подаче этого ходатайства оппонентами.

Новини.LIVE ранее сообщали о том, что в конце прошлого месяца, 22 мая, Франковский суд принял решение о замораживании выплаты единовременного пособия семье погибшего воина Михаила Сцельникова. Речь идет о сумме в 5 млн грн, выплату которой отцу бойца временно заблокировали. Такое решение судьи вынесли в рамках расследования дела об убийстве бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия.

Параллельно во Львове продолжается затяжной судебный процесс над Вячеславом Зинченко, обвиняемым в убийстве Ирины Фарион. Заседание от 15 июня в очередной раз перенесли из-за того, что адвокат Зинченко Лариса Криворучко не явилась на слушание.

суд убийство Львов Андрей Парубий
Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Автор:
Анастасия Постоенко
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