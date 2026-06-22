Суд у справі вбивства Андрія Парубія: деталі засідання у Львові

Судове засідання 22 червня. Фото: Марта Байдака/Новини.LIVE

У Львові 22 червня відновився судовий процес над Михайлом Сцельніковим, якого звинувачують у вбивстві колишнього голови Верховної Ради Андрія Парубія. Засідання розпочалося з прохання вдови політика закрити від преси перегляд відео з місця злочину, а також із несподіваного клопотання про зняття арешту з майна родичів підсудного.

Про це повідомила журналістка Новини.LIVE Марта Байдака із зали суду.

У Львові поновився суд над вбивцею Андрія Парубія

У Франківському районному суді Львова 22 червня завершилася перерва у кримінальному провадженні щодо вбивства колишнього спікера Верховної Ради Андрія Парубія. Розгляд резонансної справи офіційно поновили, зібравши у залі колегію суддів, прокурора, а також самого підсудного Михайла Сцельнікова разом із його захисником.

Михайло Сцельніков. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Підтримати обвинувачення та спостерігати за процесом прийшли найближчі родичі вбитого політика. Зокрема, на засідання прибули сестра, донька та похресниця Андрія Парубія, а також його дружина Уляна.

Вдова одразу звернулася до суду з процесуальним проханням: вона наполягає, щоб відеоматеріали, зняті безпосередньо на місці вбивства, учасники справи оглядали без присутності представників медіа.

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Присутні на судовому засіданні. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Крім того до суду надійшов документ від третьої сторони із вимогою скасувати арешт на майно. Ініціатором цього клопотання виступила адвокатка, яка представляє інтереси матері та дружини обвинуваченого Сцельнікова. Адвокат родини Парубія заявив, що взагалі нічого не знав про підготовку та подання цього клопотання опонентів.

Новини.LIVE писали раніше про те, що наприкінці минулого місяця, 22 травня, Франківський суд ухвалив рішення про замороження виплати одноразової допомоги родині загиблого воїна Михайла Сцельнікова. Мова йде про суму в 5 млн грн, призначення якої батькові бійця тимчасово заблокували. Таке рішення судді винесли в межах розслідування справи щодо вбивства колишнього голови Верховної Ради Андрія Парубія.

Паралельно у Львові триває затяжний судовий процес над В'ячеславом Зінченком, обвинуваченим у вбивстві Ірини Фаріон. Засідання від 15 червня вкотре перенеслося через те, що захисниця Зінченка Лариса Криворучко не з'явилася на слухання.