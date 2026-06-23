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Головна Львів У Львові продовжили суд над обвинуваченим у вбивстві Андрія Парубія

У Львові продовжили суд над обвинуваченим у вбивстві Андрія Парубія

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Дата публікації: 23 червня 2026 12:47
Суд у справі вбивства Парубія: засідання 23 червня
Суд у справі щодо вбивства Андрія Парубія 23 червня 2026 року. Фото: Марта Байдака/Новини.LIVE

У Франківському районному суді Львова у понеділок продовжили розгляд справи щодо Михайла Сцельнікова, якого обвинувачують у вбивстві колишнього голови Верховної Ради України Андрія Парубія. На засідання прибули рідні загиблого, прокурори та адвокати сторін.

Про це повідомила журналістка Новини.LIVE Марта Байдака із зали суду. 

Суд продовжив дослідження доказів у справі

У вівторок, 23 червня, перед початком слухання адвокат передав Сцельнікову документи для ознайомлення. Сам обвинувачений заявив про зникнення 200 доларів, які, за його словами, були вилучені під час слідчих дій. Він подав відповідне клопотання та просив встановити винних у зникненні коштів.

У Львові продовжили суд над обвинуваченим у вбивстві Андрія Парубія - фото 1
Обвинувачений Михайло Сцельніков у суді 23 червня. Фото: Марта Байдака/Новини.LIVE

Захист просив долучити документ до матеріалів справи. Водночас прокурор та сестра Андрія Парубія виступили проти. Після обговорення суд відмовив у задоволенні цього клопотання та не приєднав його до матеріалів провадження.

Надалі суд перейшов до дослідження письмових та речових доказів, які зачитував прокурор. Під час засідання Сцельніков також зробив кілька емоційних заяв та звернувся до представників правоохоронних органів.

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Судове засідання 23 червня. Фото: Марта Байдака/Новини.LIVE

Новини.LIVE повідомляли, що 22 червня на засіданні взяли участь обвинувачений, його адвокат, прокурор та представники потерпілої сторони. Однак завершити слухання того дня не вдалося — через заяву про відвід захисника суд відклав розгляд справи та призначив наступне засідання на 23 червня.

Новини.LIVE інформували, що у Львові одну з площ назвали на честь Героя України Андрія Парубія. Рішення ухвалили для вшанування пам’яті державного діяча та його внеску у становлення й розвиток української держави.

суд Львів Андрій Парубій
Штін Уляна - Редактор стрічки новин
Автор:
Штін Уляна
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