Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика ЧМ-2026 Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеГрядкаКультАвтоДом и огородРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --СпортДеньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Львов Суд по делу убийства Парубия: рассмотрели тайники подозреваемого в лесу

Суд по делу убийства Парубия: рассмотрели тайники подозреваемого в лесу

Ua ru
Дата публикации 8 июля 2026 15:45
Андрей Парубий — состоялось судебное заседание по делу об убийстве
Судебное заседание по делу об убийстве Андрея Парубия. Фото: Новини.LIVE

В Франковском районном суде города Львова 8 июля состоялось очередное судебное заседание по делу об убийстве политика Андрея Парубия. В ходе заседания рассматривали видеозаписи с участков леса, где были обнаружены улики.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE Марта Байдака из зала суда.

Судебное заседание по делу об убийстве Парубия 8 июля

Во время судебного заседания показали видео, на котором правоохранители обнаружили улики на нескольких участках в лесу. По данным правоохранителей, обвиняемый пытался спрятать свой велосипед в Винниковском лесу.

На другом месте было найдено водительское удостоверение с фотографией мужчины, похожего на подозреваемого Михаила Сцельникова, но на другое имя. Кроме того, правоохранители осмотрели заброшенное здание в лесу, где мужчина сжег свою одежду.

Комментируя эти кадры, Сцельников заявил, что чуть выше этого строения он спрятал патроны и детонаторы к взрывчатке. Свою вину он не отрицает.

Читайте также:

После рассмотрения всех материалов суд объявил, что объявляет перерыв до 13 июля 2026 года.

Как писали Новини.LIVE, последнее судебное заседание по делу об убийстве Парубия состоялось 23 июня. На заседание прибыли родственники погибшего, прокуроры и адвокаты сторон. При этом обвиняемый заявил об исчезновении 200 долларов, которые, по его словам, были изъяты в ходе следственных действий.

Также известно, что ранее суд заблокировал выплату Сцельникову за гибель сына. Речь идет о пяти млн грн, которые не будут выплачиваться до окончательного решения по уголовному делу.

убийство Львов Андрей Парубий
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации