Андрій Парубій — відбулося судове засідання у справі вбивства

Судове засідання у справі вбивства Андрія Парубія. Фото: Новини.LIVE

У Франківському районному суді міста Львова 8 липня відбулося чергове судове засідання у справі вбивства політика Андрія Парубія. Під час суду розглядали відео з ділянок лісу, де знайшли докази.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE Марта Байдака із зали суду.

Судове засідання у справі вбивства Парубія 8 липня

Під час судового засідання показали відео, де правоохоронці знайшли докази на кількох ділянках у лісі. За даними правоохоронців, обвинувачений намагався втопити свій велосипед у Винниківському лісі.

На іншій локації було знайдене посвідчення водія з фото чоловіка подібного на підозрюваного Михайла Сцельнікова, але на інше ім'я. Крім того, правоохоронці обстежили закинуту будівлю в лісі, де чоловік спалив свій одяг.

Коментуючи ці кадри Сцельніков заявив, що трохи вище цієї споруди він заховав набої та детонатори до вибухівки. Своєї провини він не заперечує.

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Як писали Новини.LIVE, останнє судове засідання у справі вбивства Парубія відбулося 23 червня. На засідання прибули рідні загиблого, прокурори та адвокати сторін. Водночас обвинувачений заявив про зникнення 200 доларів, які, за його словами, були вилучені під час слідчих дій.

Відомо, що раніше суд заблокував виплату Сцельнікову за загибель сина. Йдеться про п'ять млн грн, які не виплачуватимуть до остаточного рішення у кримінальному провадженні.