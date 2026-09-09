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Главная Львов Убийство Парубия: Сцельников получил его адрес от стоматологов

Убийство Парубия: Сцельников получил его адрес от стоматологов

Ua ru
9 сентября 2026 19:35
Репортаж
Сцельников узнал адрес Парубия у стоматологов
Михаил Сцельников. Фото: Новости.LIVE/Марта Байдака

Обвиняемый в убийстве Андрея Парубия Михаил Сцельников рассказал, что узнал о месте проживания экс-спикера Верховной Рады от стоматологов. По его словам, он подтолкнул врачей к разговору.

Об этом Михаил Сцельников рассказал в зале суда в среду, 9 сентября, передает журналистка Новини.LIVE Марта Байдака.

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Убийство Андрея Парубия

Сцельников говорит, что лечил зубы на улице, где проживает Парубий. По его словам, он разговаривал с врачами и узнал информацию от них.

Стоматологи рассказали, что Парубий живет по соседству в новом доме.

"И тогда все сошлось. Звезды сошлись", — говорит Сцельников.

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Причастность России

Сцельников отметил, что после убийства российская команда должна была вывезти его через Молдову в РФ.

"Есть официальная команда, которая должна была меня просто вывезти через Молдову", — отметил обвиняемый.

Он утверждает, что убийство Парубия связано с гибелью его сына на фронте.

Как писали Новини.LIVE, 9 сентября во Львове состоялось судебное заседание по делу Михаила Сцельникова, которого обвиняют в убийстве Парубия. В ходе заседания суд продлил обвиняемому меру пресечения.

А 30 августа исполнился год со дня трагической гибели Андрея Парубия во Львове. Новини.LIVE подробно рассказывали, что о нем известно.

суд убийство Львов Андрей Парубий Михаил Сцельников
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула

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