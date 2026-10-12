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Головна Львів Вбивство Парубія: Сцельніков зізнався у скоєнні злочину

Вбивство Парубія: Сцельніков зізнався у скоєнні злочину

Ua ru
12 жовтня 2026 16:00
Репортаж
Вбивство Андрія Парубія: Михайло Сцельніков визнав провину в суді
Фото: Обвинувачений у вбивстві Андрія Парубія Михайло Сцельніков. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Обвинувачений у вбивстві Андрія Парубія Михайло Сцельніков зізнався у скоєнні злочину. Він підтвердив, що саме він стріляв в ексголову Верховної Ради України 30 серпня 2025 року у Львові.

Про це Михайло Сцельніков заявив під час судового засідання у понеділок, 12 жовтня, передає журналістка Новини.LIVE Марта Байдака.

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Сцельніков підтвердив злочин

Обвинувачений обурився тривалим розглядом доказів у суді. Під час перегляду матеріалів слідства він заявив, що процес затягується, а держава витрачає кошти на судовий розгляд.

Михайло Сцельніков
Фото: Обвинувачений у вбивстві Андрія Парубія Михайло Сцельніков. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

"Так я стріляв, я вбив", — заявив Сцельніков.

Він не має заперечень стосовно обвинувачення.

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Сцельніков повідомив, що написав заяву про зміну державного адвоката на приватного. Йдеться про Діану Кару, яка захищала Вʼячеслава Зінченка у справі вбивства Ірини Фаріон.

Судове засідання у справі Михайла Сцельнікова
Судове засідання. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Під час чергового судового засідання продовжили досліджувати докази. Зокрема, подивились відео дослідження речових доказів експертами вже після вилучення з місця події.

Крім того, Сцельнікову показали фото пістолета та він підтвердив, що це його зброя.

"Так, це саме мій пістолет", — заявив він.

Наступне засідання у справі вбивства Андрія Парубія відбудеться 14 жовтня.

Як писали Новини.LIVE, під час минулого судового засідання у справі вбивства Андрій Парубія обвинувачений Сцельніков також просив замінити адвоката на Діану Кору

Раніше Сцельніков повідомив, що дізнався про місцепроживання Парубія від стоматологів, яких спровокував на розмову. Крім того, він розповідав, що після вбивства команда з РФ повинна була його вивезти через Молдову до Росії.

суд вбивство Львів Андрій Парубій Михайло Сцельніков
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула

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