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Головна Львів Суд у справі про вбивство Парубія: оголошено перерву до 12 жовтня

Суд у справі про вбивство Парубія: оголошено перерву до 12 жовтня

Ua ru
30 вересня 2026 14:41
Репортаж
Справа про вбивство Парубія: суд продовжить розгляд 12 жовтня
Судове засідання у справі про вбивство Андрія Парубія 30 вересня 2026 року. Фото: Марта Байдака/Новини.LIVE

У Львові продовжили розгляд справи про вбивство ексголови Верховної Ради України Андрія Парубія. Під час засідання обвинувачений Михайло Сцельніков попросив замінити свого захисника та передати йому в ізолятор теплий одяг. Суд оголосив перерву у розгляді справи до 12 жовтня.

Про це інформує журналістка Новини.LIVE Марта Байдака із зали суду у середу, 30 вересня.

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Суд оголосив перерву у справі про вбивство Парубія

Під час сьогоднішнього засідання суд оголосив перерву у розгляді справи про вбивство Андрія Парубія до 12 жовтня. Наступне засідання відбудеться у Франківському районному суді Львова.

Під час засідання Михайло Сцельніков також звернувся до суду з клопотаннями. Зокрема, він попросив замінити свого нинішнього захисника на державного адвоката Діану Кору, яка захищає В'ячеслава Зінченка у справі про вбивство Ірини Фаріон.

Суддя пояснив, що суд не впливає на роботу Центру безоплатної правової допомоги, який призначає захисника. Також Сцельніков може самостійно запросити адвоката та укласти з ним договір.

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Крім того, обвинувачений попросив передати йому в ізолятор теплий одяг.

Що відомо про справу

Під час попередніх засідань Михайло Сцельніков заявляв, що діяв самостійно. За його словами, необхідні вказівки він отримував через Telegram-канал, однак не знає, від кого саме вони надходили.

Також чоловік раніше пояснював свій мотив. Він стверджував, що пішов на злочин, аби згодом потрапити до списків на обмін і таким чином розшукати свого сина.

За даними слідства, у 2025 році Сцельніков здійснив щонайменше вісім пострілів у Андрія Парубія. Після скоєння злочину він намагався переховуватися, однак на початку вересня правоохоронці затримали його на території Хмельницької області.

9 вересня Франківський районний суд Львова продовжив Сцельнікову запобіжний захід на 60 діб — до 7 листопада.

Також Сцельніков розповідав, як дізнався адресу Андрія Парубія для нападу. За його словами, необхідну інформацію він отримав від стоматологів, навмисно спровокувавши їх на розмову.

Новини.LIVE інформували, що 30 серпня 2026 року минув рік від дня вбивства Андрія Парубія у Львові. Колишній голова Верховної Ради та народний депутат загинув від кількох пострілів, а у жовтні 2025 року йому посмертно присвоїли звання Героя України. У справі про його вбивство триває судовий процес над 52-річним Михайлом Сцельніковим.

Новини.LIVE також писали, що у Львові урочисто відкрили площу Героя України Андрія Парубія. Вона розташована біля будівлі Львівської обласної ради, де Парубій був депутатом кількох скликань і починав свій політичний шлях. Відкриттям площі місто вшанувало пам’ять загиблого політика.

суд вбивство Львів судові рішення Андрій Парубій Михайло Сцельніков
Євтушенко Аліна - Редактор стрічки новин
Автор:
Євтушенко Аліна

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