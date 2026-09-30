Дело об убийстве Парубия: суд продолжит рассмотрение 12 октября

Судебное заседание по делу об убийстве Андрея Парубия 30 сентября 2026 года. Фото: Марта Байдака/Новини.LIVE

Во Львове продолжилось рассмотрение дела об убийстве бывшего председателя Верховной Рады Украины Андрея Парубия. В ходе заседания обвиняемый Михаил Сцельников попросил сменить своего защитника и передать ему в изолятор теплую одежду. Суд объявил перерыв в рассмотрении дела до 12 октября.

Об этом сообщает журналистка Новини.LIVE Марта Байдака из зала суда в среду, 30 сентября.

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Суд объявил перерыв в деле об убийстве Парубия

В ходе сегодняшнего заседания суд объявил перерыв в рассмотрении дела об убийстве Андрея Парубия до 12 октября. Следующее заседание состоится в Франковском районном суде Львова.

В ходе заседания Михаил Сцельников также обратился в суд с ходатайствами. В частности, он попросил заменить своего нынешнего защитника на государственного адвоката Диану Кору, которая защищает Вячеслава Зинченко по делу об убийстве Ирины Фарион.

Судья пояснил, что суд не влияет на работу Центра бесплатной правовой помощи, который назначает защитника. Также Сцельников может самостоятельно пригласить адвоката и заключить с ним договор.

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Кроме того, обвиняемый попросил передать ему в изолятор теплую одежду.

Что известно о деле

В ходе предыдущих заседаний Михаил Сцельников заявлял, что действовал самостоятельно. По его словам, необходимые указания он получал через Telegram-канал, однако не знает, от кого именно они поступали.

Также мужчина ранее объяснял свой мотив. Он утверждал, что пошел на преступление, чтобы впоследствии попасть в списки на обмен и таким образом разыскать своего сына.

По данным следствия, в 2025 году Сцельников произвел не менее восьми выстрелов в Андрея Парубия. После совершения преступления он пытался скрываться, однако в начале сентября правоохранители задержали его на территории Хмельницкой области.

9 сентября Франковский районный суд Львова продлил Сцельникову меру пресечения на 60 суток — до 7 ноября.

Также Сцельников рассказывал, как узнал адрес Андрея Парубия для нападения. По его словам, необходимую информацию он получил от стоматологов, намеренно спровоцировав их на разговор.

Новини.LIVE сообщали, что 30 августа 2026 года исполнился год со дня убийства Андрея Парубия во Львове. Бывший председатель Верховной Рады и народный депутат погиб от нескольких выстрелов, а в октябре 2025 года ему посмертно присвоили звание Героя Украины. По делу о его убийстве продолжается судебный процесс над 52-летним Михаилом Сцельниковым.

Новини.LIVE также сообщали, что во Львове торжественно открыли площадь Героя Украины Андрея Парубия. Она расположена возле здания Львовского областного совета, где Парубий был депутатом нескольких созывов и начинал свой политический путь. Открытием площади город почтил память погибшего политика.