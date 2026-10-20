Михаил Сцельников, обвиняемый в убийстве Андрея Парубия. Фото: Марта Байдака/Новини.LIVE

Обвиняемый в убийстве народного депутата Андрея Парубия Михаил Сцельников останется под стражей. Суд продлил ему меру пресечения на 60 дней — до 18 ноября включительно. Альтернатива в виде залога не предусмотрена.

Об этом сообщает журналистка Новини.LIVE Марта Байдака из зала суда во вторник, 20 ноября.

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Суд продлил арест обвиняемому в убийстве Парубия

Сегодня, 20 октября, во Львове продолжилось рассмотрение дела об убийстве экс-председателя Верховной Рады Украины Андрея Парубия. Прокурор настаивал на продлении содержания обвиняемого под стражей без права на залог. Он подчеркнул тяжесть обвинений, в частности в убийстве Андрея Парубия и преступлениях против основ национальной безопасности.

По словам прокурора, сохраняются риски того, что Сцельников может скрываться от суда, совершить новые преступления или оказывать влияние на свидетелей и экспертов.

Также прокурор отметил, что обвиняемый заявлял о желании быть обмененным. По мнению стороны обвинения, это может свидетельствовать о намерении уклониться от уголовной ответственности в Украине.

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Кроме того, продолжается расследование в отношении другого лица, которое могло содействовать убийству и предоставить средства для его совершения.

Ранее Михаил Сцельников заявлял, что изначально планировал убить Андрея Парубия с помощью взрывчатки с дистанционным подрывом, однако отказался от этой идеи из-за риска для посторонних людей. Вместо этого он решил использовать огнестрельное оружие. Также обвиняемый отрицал, что у него был куратор, и утверждал, что действовал самостоятельно.

Новини.LIVE сообщали, что 12 октября 2026 года обвиняемый в убийстве Андрея Парубия Михаил Сцельников признал, что именно он застрелил экс-председателя Верховной Рады во Львове 30 августа 2025 года. Во время судебного заседания он также подтвердил, что пистолет, изображенный на фото, принадлежит ему, и заявил об отсутствии возражений по обвинению.

Новини.LIVE писали, что 30 сентября 2026 года во Львове во время судебного заседания по делу об убийстве Андрея Парубия обвиняемый Михаил Сцельников попросил заменить своего защитника. Он хочет, чтобы его интересы представляла адвокат Диана Кора, которая защищает Вячеслава Зинченко по делу об убийстве Ирины Фарион. Также Сцельников попросил передать ему в изолятор теплую одежду.